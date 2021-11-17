經濟

網易上季收入增近兩成 純利多5%

【明報專訊】網易（9999）昨收市後公布，截至今年9月的第三季，收入按年增加18.9%至221.91億元（人民幣，下同），勝市場預期。在非公認會計準則（non-GAAP）下，淨利潤為38.58億元貼近市場預期，按年增加5.1%。公司擬派季度股息每股0.045美元，每股ADR則派0.225美元。

內地傳恢復審批遊戲版號 股價績前做好

市場傳出內地近期恢復審批遊戲版號，刺激網易股價績前做好，收升4%至183.1元；網易美股（美：NTES）昨晚早段亦見微升。因應網易的旗艦遊戲《哈利波特：魔法覺醒》於9月面世，帶動線上遊戲服務收入按年增加14.7%至158.99億元。其他業務方面，有道（youdao）貢獻13.87億元，按年急升54.8%。包括網易雲音樂、網易嚴選、網易CC直播等的創新及其他業務，收入按年增加25.7%至49.04億元。

網易表示，將繼續豐富遊戲開發的產品線，未來即將推出《絕對演繹》、《暗黑破壞神：不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等多款遊戲新品，同時計劃將《哈利波特：魔法覺醒》推出至海外市場。對於海內外市場的差別，網易首席執行官兼董事丁磊（圖）在業績電話會上表示，公司對全球發布的遊戲投入大量精力和資源，旗下中國團隊有一套方式設定遊戲的玩法、世界觀和所有細節。

網易有道終止學科培訓 轉型智能學習

中央早前出手整頓教育行業，網易有道（美：DAO）昨發公告稱，將最遲於今年12月底正式終止義務教育階段學科培訓業務。現時為止，網易有道的業務重點已由學科課後輔導，轉向原有的智能學習硬件、素質教育、成人教育及教育信息化四大板塊。

未接觸元宇宙 丁磊：科技規劃做好準備

市場熱炒「元宇宙」概念，問及對網易的潛在機遇，丁磊坦言「目前未有接觸到」，但聲稱公司在科技和規劃的層面之上已做好準備，「槍響一下，我們可能跑的比誰都快」。

相關字詞﹕哈利波特 元宇宙 網易

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