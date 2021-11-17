經濟

許家印賣私產套70億救恒大

【明報專訊】據《第一財經》引述消息報道，中國恒大（3333）主席許家印自7月1日至今，已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入逾70億元現金，以維持集團流動性及基本營運。報道表示，其間恒大在沒有融資、銷售停擺下，同時須保證每月兌付理財產品一成金額、總部員工發薪、境內外債券付息，推動全國各地項目復工復產。

知情人士又提到，「目前都是許家印個人籌錢在為恒大續命」。近期有關許家印變賣個人資產的消息亦在市場上廣為流傳，包括許家印已把個人財產抵押、變賣，當中包括抵押名下在港3棟別墅，以及廣州、深圳的豪宅，還有幾架私人飛機等，套取資金基本用於恒大保交樓、還利息、兌理財、開工資等。

促員工爭取已批開發貸放款

此外，據《財新》引述恒大內部人士稱，11月14日許家印於公司一場內部會議上提到，當前恒大重要工作之一是盡快恢復正常的開發貸業務，他又稱現在各級政府支持恒大向銀行爭取恢復批出開發貸款，恒大內部尤其是資金系統人員，要加強與金融機構特別是銀行的溝通。

許家印又在會上向資金系統員工提出3個要求，包括原本已批未放的開發貸款要想辦法爭取放款；原本資料齊全，已經報批但還未批覆的開發貸，必須爭取加速審批；符合條件但尚未報批的開發貸款，務必要準備資料盡快報批。許家印更強調，倘重啟開發貸款後，與以往不同，中國恒大將對開發貸進行封閉管理，確保「後貸先還」。

相關字詞﹕許家印 中國恒大

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