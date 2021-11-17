惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次

【明報專訊】佳兆業證券今次突然要求客戶「清倉」，市場普遍認為與母公司佳兆業（1638）陷入財困有關。據外電昨日報道指，佳兆業未有支付原於上周到期的美元境外債利息，並已開始30天寬限期。國際評級機構惠譽則出手再度下調佳兆業集團的長期外幣發行人違約評級，由「CCC-」下調至「C」，並將高級無抵押貸款評級由「CCC-」下調至「C」，是不足1個月內第三度下調評級。
稱兩境外債上周到期 或進入寬限期
惠譽表示，佳兆業原定有一筆2025年到期、債息11.7厘的5800萬美元債息須在上周四（11日）繳付；另有一筆2023年到期、債息11.95厘的2990萬美元債息須在上周五支付，不過公司或受託人未有公布相關進展。由於未能證實佳兆業已經付息，故假設兩筆貸款已進入違約前30日的寬限期。
此前，已有指佳兆業在國務院智庫、銀行和多家房企參與的座談會上求助，指現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷下調其債務評級，牽連銀行進一步「停貸抽貸」，又稱有金融企業違規轉走公司資金，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。
佳兆業又表明，如無外界幫助，很難做到「四保（保交付、保財富和剛性兌付、保工程款支付及保員工工資）」，最後停工爛尾，引起連鎖反應。
同系3股復牌 股價榮辱互見
佳兆業系4股中，除佳兆業繼續停牌外，其餘3隻股份昨復牌，當中佳兆業健康（0876）一度升近39.2%，收市仍升25.77%﹔佳兆業資本（0936）曾跌近21.7%，收市跌10.87%﹔佳兆業美好（2168）一度跌16.6%，收市跌10.6%。