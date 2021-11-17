惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次

稱兩境外債上周到期 或進入寬限期

惠譽表示，佳兆業原定有一筆2025年到期、債息11.7厘的5800萬美元債息須在上周四（11日）繳付；另有一筆2023年到期、債息11.95厘的2990萬美元債息須在上周五支付，不過公司或受託人未有公布相關進展。由於未能證實佳兆業已經付息，故假設兩筆貸款已進入違約前30日的寬限期。

此前，已有指佳兆業在國務院智庫、銀行和多家房企參與的座談會上求助，指現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷下調其債務評級，牽連銀行進一步「停貸抽貸」，又稱有金融企業違規轉走公司資金，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。

佳兆業又表明，如無外界幫助，很難做到「四保（保交付、保財富和剛性兌付、保工程款支付及保員工工資）」，最後停工爛尾，引起連鎖反應。

同系3股復牌 股價榮辱互見

佳兆業系4股中，除佳兆業繼續停牌外，其餘3隻股份昨復牌，當中佳兆業健康（0876）一度升近39.2%，收市仍升25.77%﹔佳兆業資本（0936）曾跌近21.7%，收市跌10.87%﹔佳兆業美好（2168）一度跌16.6%，收市跌10.6%。