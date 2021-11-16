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薛偉傑：中俄合研客機開工 發動機選擇仍費煞思量

【明報專訊】據內地媒體報道，中國和俄羅斯合作研發的遠程雙通道寬體客機CR929 首架原型機，已於今年9月2日開工製造。而且，CR929在機體材料和氣動力設計方面，也將會有所突破。可是，在配套發動機方面，雖然中俄雙方都各自有備胎方案，但因為無法配合CR929原型機的試飛時間，仍然必須先行採用歐美發動機，並面對「被卡脖子」的風險。

號稱全機51%為複合材料製造

據悉，中國負責研製CR929的機身以及水平尾翼、垂直尾翼，其製造商來自全國各地。其中，機頭部分由成飛民機製造，後者也是ARJ21和C919 機頭的生產商。前機身則由中航複材製造。中機身的承包商則是中外合資的航空製造企業華瑞航空。而中後機身則由洪都飛機公司製造，後機身則由西飛民機、中建材和意大利航空航太製造商萊昂納多公司合作製造。垂直尾翼由瀋飛民機和海鷹特材負責。

俄羅斯負責研製難度較大機翼部分

CR929的水平尾翼和垂直尾翼之所以由中方負責研製，是因為中國擁有很強的現代大型客機尾翼製造能力，內地企業廣泛參與了波音幾乎所有機型的製造，包括波音737、波音747、波音767、波音777和最新的波音787「夢想客機」。而俄羅斯負責研製的，則是難度更大和技術含量更高的機翼部分。因為俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）合併了蘇霍伊、米高揚等公司的優秀設計團隊，在這方面實力和經驗雄厚。CR929將會採用俄羅斯已研發多年的新月形機翼。消息稱，新月形機翼不但重量輕，其氣動力效率也較高，比歐美新型客機近年普遍採用的翼梢小翼還略勝一籌。另外，CR929的碳纖維等複合材料使用量將達到總重量的51%，遠超中俄以往自製的飛機的水平，基本上追上了波音和空中巴士現時的最高水平。

現時，波音787和空中巴士A350 XWB就分別有50%和53%的重量用上碳纖維等複合材料來製造。這些非金屬材料可以令飛機顯著減重，間接節省燃油。

CR929長63.3米、翼展61.2米、高17.9米，最大起飛重量約245噸，航程12000公里，以此規格，CR929的發動機的推力需要達到大約35噸，全球只有4個供應商選擇（現貨供應商則只有2個）。

發動機推力要達35噸 全球只有4供應商

第一，是美國通用電氣公司（GE）的GEnx系列發動機。這系列發動機大量應用於波音747和波音787。從實力來說，通用電氣確實最強，因為它一直保持著航空發動機最大推力的世界紀錄。而且，它早已能夠用複合材料來製造渦扇噴射發動機的扇葉，來減輕重量，其他同行最多也只是製造中空的鈦合金扇葉，仍是相對重一點。但不用說，採用通用電氣的GEnx系列發動機，被禁運的風險也是最高的。

第二，是英國勞斯萊斯的Trent 900或Trent 1000系列發動機，兩者分別應用於空中巴士A380和波音787等。勞斯萊斯在製造大推力航空發動機的技術和經驗方面，僅次於通用電氣，可說是第二強。不過，被禁運的政治風險則相對低一點，但也不能排除。有說勞斯萊斯近年主動向中國提出，可以為CR929提供發動機，兼且在中國大陸組裝。

第三及第四，則是俄羅斯自研的PD35發動機，以及中國自研的AEF3500（前稱CJ-2000AX）。但這兩款發動機都還在研製原型機的階段，估計要大約2024年才能裝上飛機試飛，量產更加要2028年或2029年。兩者都沒法配合CR929的首架原型機試飛（內媒聲稱是2023年，但筆借估計要2025年）。因此，相信CR929的試飛和初期量產，是必須使用通用電氣或勞斯萊斯的發動機。以現時的中美甚至中英關係，重演中標之後又再被禁運的風險並不低。

筆者認為，唯一的方法，就是要求外國公司在入標時，先取得外國政府批出某個年期或某個數量的出口許可證，以免外國政府日後隨時變卦。

明報記者 薛偉傑

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