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劉宇亮：雙11中小企增速快 微盟吃香

【明報專訊】據天貓數據，天貓雙11總交易額（GMV）達5403億元人民幣，同比增長8.45%，較去年同期的26%增速明顯放緩，也是自2009年雙11活動啟動以來，首次單位數增長。京東（9618）的增長數據比較理想，GMV達3491億元人民幣，約為天貓的65%，增速為28.6%，雖較去年33%的按年增長有小幅下滑，但遠超天貓的8.45%，可見京東市場佔有率有所增加。

今天雙11期間公布成交額的氣氛較為平淡，主要原因是今年國家對科技產業的規管收緊，亦有官媒正面抨擊雙11的亂象，今年中國電商保持低調。而且為響應「共同富裕」，把重點放到了公益項目的推廣上。例如天貓今年雙11為滿足殘障人士特殊需求開闢了專屬會場。和「一隻鞋計劃」，以一半的價格，為殘障人士提供單只鞋銷售服務。殘缺人士的專門會場，有無障礙配置，供有需要的人更方便地訪問。

直播電商成行業重要部分

今年雙11直播電商已經成為行業的重要部分，頭兩位主播共貢獻了近200億元的銷售額，相信未來份額會繼續提升。另外今年是中小企業增長最快的雙11，以京東數據，中小品牌新增數量同比增長超4倍。雙11期間，京東通過降低質保金、降低扣點、基礎使用費等，一系列費用減免政策，幫助中小商家節省了基礎成本。天貓近700個去年雙11成交額過百萬元的中小品牌今年突破千萬元。

筆者認為，電商行業發展的新一頁會由帶貨和中小品牌帶領，亦符合反壟斷國情。而微盟（2013）主要在國內為商戶提供領先的數字商業及數字媒介服務。包括SaaS產品供應、定制軟件開發、經營及營銷支持服務和精準營銷服務提供數字媒介服務。

最近微盟透過收購及注資的方式入主向心雲，涉及總代價2.22億元人民幣。微盟發展將持有向心雲51.9%股權，比創始人的30.7%和騰訊（0700）的17.4%股權還要多。向心雲是國內領先的泛零售運營數字化服務商，推出的SaaS軟件「超級導購」App，以幫助零售企業實現導購店員的數字化，絕對符合行業中長線發展。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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