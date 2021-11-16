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特朗普家族出售酒店疑避利益衝突

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士透露，美國前總統特朗普的家族酒店公司，將以3.75億美元（約29億港元）的價格，出售與白宮咫尺之遙的特朗普國際酒店租約。消息稱，特朗普家族已跟邁阿密的投資公司CGI Merchant Group達成交易協議，而CGI打算換掉特朗普的招牌，並改由希爾頓酒店集團（美：HLT）旗下的華爾道夫（Waldorf Astoria）集團管理該酒店，並冠以華爾道夫的品牌名稱。

位置近白宮 將冠華爾道夫品牌

該酒店位於舊郵政局大廈（Old Post Office），與白宮距離不遠，沿賓夕法尼亞大道步行可達。它由聯邦政府擁有，租期可續至接近100年。消息稱，這項出售預計將在明年第一季完成。特朗普家族今次出售租約，時值由民主黨控制的眾議院委員會，將舉行關於特朗普在任總統時潛在利益衝突的聽證會。

2012年，特朗普家族擊敗了萬豪國際和希爾頓，從聯邦政府奪得舊郵政局大廈改裝成酒店的租賃權。雖然該租約是於特朗普從政前批出，但眾院的監督暨改革委員會正調查他擔任總統後，這份租約有否帶來潛在的利益衝突。委員會發言人稱，即使特朗普家族出售酒店也未必能完全解決問題。根據委員會提供數據，特朗普國際酒店從2016年開業到去年虧損超過7000萬美元，而特朗普的公司向其注入至少2400萬美元。特朗普家族對這些數據提出異議。

（綜合報道）

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