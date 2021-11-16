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殼牌擬遷冊英國 重組增股票回購

【明報專訊】石油巨企荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）（荷：RDSA）計劃放棄其雙重股權結構，簡化為單一類別的股票，從而擴大股票回購及提高派息。殼牌的稅籍（tax residence）將由荷蘭轉移英國。儘管該公司仍將繼續在荷蘭、倫敦和紐約上市，殼牌打算刪除公司全名中的「荷蘭皇家」（Royal Dutch）字眼，簡化為殼牌（Shell Plc.）。殼牌A類股午夜前升1.5%。

殼牌的荷蘭A類股，需繳納15%的預扣稅（withholding tax），實際上限制了對英國B類股的回購。雖然英國B類股毋須繳付此稅，不過殼牌每季的B股回購量受監管機構的限制，不得超過B股日均交易量的25%，約相當於25億美元。若改為單一類別的股票，每季的回購量上限雖然仍是日均交易量的25%，但在統一兩種架構下，間接令整體日均交易量提升，令其可增加回購。市場人士估計，回購額可望增加1倍，至每季50億美元或以上。

荷蘭政府表不滿 英政府歡迎

殼牌的改革決定，時值其面臨激進投資者Third Point 施加壓力。殼牌昨表示，相關改革可增強其競爭力，加快對股東的權益分配，並加快實現成為碳中和企業的策略。不過殼牌此舉引起荷蘭政府不滿，形容這是「不受歡迎的意外」，並正就該計劃的後果，與殼牌管理層進對話。英國商業大臣關浩霆則表示，這是「對英國經濟明確的信任投票」。股東將在下月的股東大會就改革進行表決。美國10年期國債孳息率升穿1.6厘，納指午夜前轉跌。特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克與參議員桑德斯爆罵戰，提及增加賣股，特斯拉股價午夜前跌4%。

（綜合報道）

[國際金融]

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