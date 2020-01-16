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日經濟近8季第五度收縮 上季GDP初值跌3% 遠遜預期

【明報專訊】環球供應鏈受阻影響出口表現，加上疫情期間消費者及企業支出減少，日本第三季GDP初值，剔除物價變動因素後的實際GDP按季收縮0.8%，折算成年率收縮3%，收縮的幅度遠大於預期，是時隔一季再次經濟收縮，也是過去8季以來第5次出現負增長，令日本首相岸田文雄提出的刺激措施更形迫切。

經濟再生擔當大臣山際大志郎昨表示，經濟復蘇動力持續，但勢頭較弱，需政策扶持。隨着疫情趨緩及緊急狀態解除，普遍分析期待日本第四季經濟反彈，不過供應鏈狀况及大宗商品價格高企，仍然為前景帶來風險。

由於日本上季的多數時間，包括7月底至8月初的東京奧運期間，主要城市都處於新冠疫情緊急狀態，衝擊了日本今夏的消費。奧運基本上不開放觀眾入場，無助提振休旅行業的經營。此外，消費者對遙距辦公所需的電腦等家電消費也有所回落，上季日本私人消費按季減少1.1%。

半導體供應緊張 車企減產影響出口

東南亞新冠疫情擴大，導致半導體等零件供應緊張，豐田（日：7203）和本田（日：7267）在內的日本汽車製造商在9月減產，令日本的消費和出口受到影響。上季出口額按季減少2.1%，而資本支出則按季下跌3.8%，增加了日本政府刺激經濟的必要性。

高盛駐東京的首席經濟學家馬場直彥（Naohiko Baba）稱，商業和住宅投資的收縮幅度比預期大，反映全球供應鏈受阻造成的損害。他預期全球供應鏈可能要到明年中才正常化，但相信最壞的情况已經過去，預計第四季經濟將會反彈。

高盛分析師：第4季經濟將反彈

隨着日本放寬防疫限制，消費者增加外出用餐和購物，預計未來幾個月家庭支出將會回升。路透社調查的分析師預計，由於疫情緩和，且供應鏈受阻的情况緩解，推動消費和汽車產出回升，日本第四季GDP按季折合成年率可望反彈5.1%。不過農林中金總合研究所警告，復蘇步伐可能仍然較慢，因為即使在9月底放寬防疫限制，消費也沒有好轉。日本第一生命經濟研究所指出，增長預測很大程度取決於感染數據，當人群再次聚集，感染風險可能上升，尤其是現在進入了新冠病毒較活躍的冬季。

日政府擬推2.7萬億刺激方案

疫情再次惡化的風險，可能會推動日本政府推出更多刺激措施。《日經新聞》早前報道，日本政府計劃推出規模超過40萬億日圓（約2.7萬億港元）的刺激方案。日本新任首相岸田文雄上周透露，計劃向受疫情影響的家庭、學生和臨時工發放現金或代用券，爭取在今年底前制定追加預算，以便盡早發放補貼。除推出短期刺激措施，他又預示長遠希望社會資源分配更公平。

與其他發達經濟體相比，日本的復蘇仍然較弱，美國第三季GDP按季折合成年率增長2%，歐元區第三季GDP按季折合成年率更增長9.1%。

（綜合報道）

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