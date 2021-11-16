經濟

耀才：投資者現「棄港股投美股」現象

【明報專訊】本地券商耀才證券（1428）公布「2022年大市前瞻民意調查報告」結果，被問到新股會否刺激大市交投，耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新股性質猶如「食飽飯買個包」，預計要待正股全日成交破2000億「打穩陣腳」後，市場才有望變回熾熱，而今年下半年港股「一潭死水」，出現本地投資者對港股失去信心、轉投美股市場的情况。至於本港首三季新股集資規模跌出頭三名，他表示，仍有信心今年全年會重回三甲。

今年下半年港股「一潭死水」

許繹彬稱近期掛牌新股幾乎都跌穿招股價，與去年「百花齊放」的市况相比，今年新股顯然失去氣勢，即使港交所將引入SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，相信亦對港股幫助不大，又指若大市氣氛持續淡靜，港版SPAC更絕對無法與美國市場相提並論。他續稱，因新股市場較淡靜，集團上客量亦有所放慢。

據耀才調查報告顯示，六成八受訪散戶仍對新股市場感興趣，科技股、醫藥股及能源股成為IPO散戶熱門三大板塊，分別佔29.5%、9.6%及8.8%。至於近期跨境互聯網券商遭內媒點名涉監管問題，許繹彬透露，集團10月至11月的開戶量按月增加10%至20%，查詢股票轉倉的人數亦有七成增長，不過未知客戶是否由相關券商轉倉。

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