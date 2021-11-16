經濟

偉易達上半年少賺38％ 受累供應鏈瓶頸原材料成本上漲

【明報專訊】老牌電子產品股偉易達（0303）公布，受全球材料短缺、供應鏈受阻和成本上漲影響，截至今年9月底止上半年純利按年下跌37.8%至7690萬美元。集團主席黃子欣於業績會上表示，雖然今個月船運緊張情况稍為紓緩，但談到明年運費會否有所改善，他坦言暫難以回落至疫情前水平。

偉易達股價昨收報64.2元，無升跌。集團擬派發中期息每股17美仙，按年持平。黃子欣稱全年派息情况需視乎全年表現，多數維持90%以上派息率。集團上半年收入按年微跌0.8%至11.15億美元（約86.97億港元），當中主要由於來自亞太區收入大跌逾8%，當中主要由於電子學習產品運往澳洲出現停滯，以及承包生產服務在部分地區疫情下封城銷售下滑，至於歐美地區收入則大致保持去年同期水平。

中期息每股17美仙 按年持平

黃子欣表示，上半年零件及貨櫃短缺問題非常嚴重，首席財務總監唐嘉紅則指出，現時船運運費較疫情前上升3至4倍，雖然集團今年初已跟船公司簽約，但對成本仍有不少影響；據集團披露，上半年毛利率下跌達4.4個百分點，由於材料價格上升，特別是電子零件和塑膠材料，以及集裝箱短缺導致運費大幅上升，加上人民幣升值、產品組合改變等。她續稱，旗下產品價格今年初已有上調，惟加幅仍不足以覆蓋成本上漲。

料電子學習電訊產品下半年銷售回升

黃子欣表示，今個月貨運情况「放鬆咗」，因為大部分要在聖誕節應市的貨品已運送當中。至於明年運費高企的情况會否改善，他坦言難以預測，但認為短期是難以回落至疫情前水平。

集團預計，隨着銷售渠道庫存改善及新產品上架，電子學習產品和電訊產品下半年銷售額會回升，但由於全球材料短缺，承包生產服務的收入預料會按年下跌，並預期整體全年收入會較上一財政年度低，而全年毛利率會較上半年有所改善，但按年仍然會下跌。

此外，集團公布，截至今年9月底止現金淨額為2580萬美元，包括存款及現金5220萬美元及銀行貸款2640萬美元，按年少81.2%，公司解釋主要是除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利減少、營運資金投資增加及派息較去年同期增加所致，但強調集團財務狀况依然強勁，並且有足夠的流動資金，來滿足當前及未來的營運資金需求。

明報記者

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