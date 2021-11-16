騰訊再減持恒騰套1.7億

【明報專訊】騰訊控股（0700）繼早前於11月11日減持恒騰網絡（0136）後，再於11月12日再度減持，以每股1.796元減持9500萬股，套現1.7億元。連同於11月11日以1.9601元，減持4390萬股，騰訊兩日合計套現共2.56億元，持股量由23.41%降至21.91%。減持完成後，騰訊在恒騰的持股量仍然高於中國恒大（3333）的20.82%。
連沽兩日累套現2.56億
恒騰的股價近期走弱，連同昨天已經連跌兩日，昨日單日跌0.58%，低見1.71元，成交股數則較前兩個交易日動輒超過2億股為少，只有1.59億股。
騰訊在11月11日及12日兩天減持恒騰的股數，則分別佔當天恒騰的股份總成交19.79%及23.17%。至於備受財務困難困擾的大股東恒大，昨日股價跌1.79%，低見2.73元。
恒騰本身主力從事流媒體、互聯網家居及材料、貸款融資及配件製造及銷售業務，但是6月底止剛過去的中期業績，因為需要就今年初收購Virtual Cinema Entertainment交易所發行的認股證，隨着公司股價上升，在會計上出現公允價值損失，因此出現帳面巨額虧損24.48億元人民幣，將過去5年的盈利全數抹掉。