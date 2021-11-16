瑞風新能源執董彭子瑋被批違上市規則

今次事件源於彭子瑋在無知會瑞風及經過內部監控程序下，私自代表集團簽署擔保，協助第三方收購一間海外再保險公司，彭氏更獲第三方聯系，是否有意購入該海外再保險公司。上市委員會指，該交易構成《上市規則》的主要交易，須向股東發通函及尋求股東批准。

儘管彭子瑋聲稱若交易不成，集團不用上身，但是上市委員會質疑，若然交易進行，有關擔保仍然有法律約束力，加上他曾經按例作董事承諾，所以認為彭氏違規。同時對彭氏施罰，要求他在90日內完成18小時合規之培訓，當中要包括3小時有關董事職責、企業管治及《上市規則》第14章項下要求的培訓。

聯交所狠批，若董事們以漫不經心的態度對待合規事宜，導致發行人違反《上市規則》，將絕不姑息；期望董事們能遵守發行人有關簽訂重大合約的內部監控程序，包括交由董事局討論及批准、促使上市公司考慮《上市規則》對該交易的影響，必要時尋求專業意見。