香港電訊：年底達兩成5G滲透率「感樂觀」

【明報專訊】香港電訊（6823）旗下csl. 昨日與同系、電訊盈科（0008）旗下Viu TV的人氣男團MIRROR推出兩個新5G月費計劃，分別298元和398元，均設有合共13款的專屬SIM卡和附送MIRROR收藏品。CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠稱，相信藉MIRROR的感染力，粉絲群體的潛在消費，帶動5G的上客量和ARPU（每用戶平均收入），又預期上客反應正面，並對今年底前達到兩成5G滲透率目標「感到樂觀」。
冀藉MIRROR
帶動5G上客量ARPU
其中298元的月費計劃，流動數據12GB ，若客戶是簽約24個月或以上，會額外多18GB 本地流動數據。客戶簽新約或續約可獲 csl. MIRROR系列的珍藏卡6張，海報1張和AR月曆1份。398元月費計劃，流動數據80GB，同樣若客戶簽約24個月或以上，會額外多30GB 本地流動數據，該月費計劃則為送 csl. MIRROR系列珍藏卡12張，海報3張，AR月曆1份，和珍藏冊1本。
林國誠表示，以往5G手機價格較為昂貴，但目前有不同價位的5G機，部分型號更是2000元以下，以及未來廠商均以生產5G機為主，預期未來不同5G手機的推出可繼續推高5G上客量。林國誠又形容，時隔三年後再於MIRROR合作，加推軟硬件的內容創作， 惟他未有透露廣告開支。