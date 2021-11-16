香港電訊：年底達兩成5G滲透率「感樂觀」

冀藉MIRROR

帶動5G上客量ARPU

其中298元的月費計劃，流動數據12GB ，若客戶是簽約24個月或以上，會額外多18GB 本地流動數據。客戶簽新約或續約可獲 csl. MIRROR系列的珍藏卡6張，海報1張和AR月曆1份。398元月費計劃，流動數據80GB，同樣若客戶簽約24個月或以上，會額外多30GB 本地流動數據，該月費計劃則為送 csl. MIRROR系列珍藏卡12張，海報3張，AR月曆1份，和珍藏冊1本。

林國誠表示，以往5G手機價格較為昂貴，但目前有不同價位的5G機，部分型號更是2000元以下，以及未來廠商均以生產5G機為主，預期未來不同5G手機的推出可繼續推高5G上客量。林國誠又形容，時隔三年後再於MIRROR合作，加推軟硬件的內容創作， 惟他未有透露廣告開支。