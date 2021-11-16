經濟

中國工業增加值 上月增幅勝預期

【明報專訊】國統局表示，10月份經濟運行總體平穩持續恢復。10月份規模以上工業增加值增長3.5%，高過預期的增長3%，更為年內和5月份以來首次回升；首10月為增長10.9%，好過預期的增長10.8%。社會消費品零售總額按年增長4.9%，高過預期的增長3.7%，及前月的4.4%；首10月為增長14.9%，好過預期的增14.7%。

首10個月房地產投資按年漲7.2%

至於1至10月份不包括農戶的固定資產投資方面，達44.58萬億元，按年增長6.1%，低過預期的增長6.2%及首9個累計的7.3%。今年1至10月份房地產投資，則按年上漲7.2%，低過首9個月累計升漲8.8%。10月尾調查失業率為4.9%，與9月持平。

國統局新聞發言人付凌暉表示，中國經濟持續恢復態勢沒有改變，積極因素在累計增加，但階段式結構矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力。

他更稱，通脹不具備大幅上漲基礎，居民消費價格有望保持溫和上漲。

由於受到第三季疫情和汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格的上漲帶來的輸入性影響和國內部分能源、原材料產品的供應偏緊，也造成了工業生產者出廠價格漲幅擴大，付凌暉說，這看起來好像是出現了一些滯脹的表象，但是這是受到短期衝擊因素造成的，是一種階段性的狀况。

10月份消費恢復韌性繼續顯現，近期國內疫情多點散發，對一些接觸型消費的制約作用還比較明顯。

國統局：落實製造業紓困措施

國統局工業司副司長江源則稱，10月份工業生產增速雖有所回升，但工業發展仍面臨較多困難和不確定性。下階段要綜合施策，在統籌做好疫情防控的同時，落實好針對製造業企業的各項惠企紓困措施，全力做好保供穩價工作，暢通產業鏈供應鏈，促進工業經濟健康穩定運行。

相關字詞﹕江源 付凌暉 國家統計局

上 / 下一篇新聞

佳兆業證券突停內地客開戶 稱響應網上券商監管 籲客戶周五前提走資金股票
佳兆業證券突停內地客開戶 稱響應網上券商監管 籲客戶周五前提走資金股票
淡馬錫稱或停投資中資科企
淡馬錫稱或停投資中資科企
內地美菜網傳聘券商辦來港上市
內地美菜網傳聘券商辦來港上市
港股欠方向 恒指拉鋸保50天線
港股欠方向 恒指拉鋸保50天線
路透：港府擬發美元歐元綠債 委託投行試水溫
路透：港府擬發美元歐元綠債 委託投行試水溫
彭博：華為智能手機設計授國企避美制裁
彭博：華為智能手機設計授國企避美制裁
I.T網購平台EESE啟用 暫推出45品牌 主打自有品牌
I.T網購平台EESE啟用 暫推出45品牌 主打自有品牌
香港電訊：年底達兩成5G滲透率「感樂觀」
香港電訊：年底達兩成5G滲透率「感樂觀」
瑞風新能源執董彭子瑋被批違上市規則
瑞風新能源執董彭子瑋被批違上市規則
騰訊再減持恒騰套1.7億
騰訊再減持恒騰套1.7億
偉易達上半年少賺38％ 受累供應鏈瓶頸原材料成本上漲
偉易達上半年少賺38％ 受累供應鏈瓶頸原材料成本上漲
耀才：投資者現「棄港股投美股」現象
耀才：投資者現「棄港股投美股」現象
陳茂峰：中國打貪有助改善企業表現
陳茂峰：中國打貪有助改善企業表現
日經濟近8季第五度收縮 上季GDP初值跌3% 遠遜預期
日經濟近8季第五度收縮 上季GDP初值跌3% 遠遜預期
殼牌擬遷冊英國 重組增股票回購
殼牌擬遷冊英國 重組增股票回購
特朗普家族出售酒店疑避利益衝突
特朗普家族出售酒店疑避利益衝突
張兆聰：醫美股表現突出 四環小雙底可吼
張兆聰：醫美股表現突出 四環小雙底可吼
劉宇亮：雙11中小企增速快 微盟吃香
劉宇亮：雙11中小企增速快 微盟吃香
薛偉傑：中俄合研客機開工 發動機選擇仍費煞思量
薛偉傑：中俄合研客機開工 發動機選擇仍費煞思量
技術取勝：天工國際需先升穿4.7元
技術取勝：天工國際需先升穿4.7元
何民傑：香港競爭法：只許政府壟斷 不許百姓競爭
何民傑：香港競爭法：只許政府壟斷 不許百姓競爭
前首富王健林傳死訊 萬達：屬假消息已報警
前首富王健林傳死訊 萬達：屬假消息已報警
惠康「食咗飯未」行動 賣愛心米助膳心連基金
惠康「食咗飯未」行動 賣愛心米助膳心連基金
劉思明：內需消費股偏好 敏華績優看俏
劉思明：內需消費股偏好 敏華績優看俏
周顯：美國股市是老千之都？
周顯：美國股市是老千之都？
湯文亮：習拜視訊後 G20變G2？
湯文亮：習拜視訊後 G20變G2？
市區3新盤月內搶灘 涉逾720伙 恒隆淘大工業村重建項目 料短期公布命名
市區3新盤月內搶灘 涉逾720伙 恒隆淘大工業村重建項目 料短期公布命名
恒地元朗錦壆路地完成補地價涉2.3億
恒地元朗錦壆路地完成補地價涉2.3億
維港頌銀主盤 4年貶值兩成
維港頌銀主盤 4年貶值兩成
首10月二手公屋買賣829宗 創歷年新高
首10月二手公屋買賣829宗 創歷年新高
西半山三物業放售 料可重建18萬呎樓面
西半山三物業放售 料可重建18萬呎樓面
億京近4100萬沽天水圍兩舖
億京近4100萬沽天水圍兩舖