中國工業增加值 上月增幅勝預期

首10個月房地產投資按年漲7.2%

至於1至10月份不包括農戶的固定資產投資方面，達44.58萬億元，按年增長6.1%，低過預期的增長6.2%及首9個累計的7.3%。今年1至10月份房地產投資，則按年上漲7.2%，低過首9個月累計升漲8.8%。10月尾調查失業率為4.9%，與9月持平。

國統局新聞發言人付凌暉表示，中國經濟持續恢復態勢沒有改變，積極因素在累計增加，但階段式結構矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力。

他更稱，通脹不具備大幅上漲基礎，居民消費價格有望保持溫和上漲。

由於受到第三季疫情和汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格的上漲帶來的輸入性影響和國內部分能源、原材料產品的供應偏緊，也造成了工業生產者出廠價格漲幅擴大，付凌暉說，這看起來好像是出現了一些滯脹的表象，但是這是受到短期衝擊因素造成的，是一種階段性的狀况。

10月份消費恢復韌性繼續顯現，近期國內疫情多點散發，對一些接觸型消費的制約作用還比較明顯。

國統局：落實製造業紓困措施

國統局工業司副司長江源則稱，10月份工業生產增速雖有所回升，但工業發展仍面臨較多困難和不確定性。下階段要綜合施策，在統籌做好疫情防控的同時，落實好針對製造業企業的各項惠企紓困措施，全力做好保供穩價工作，暢通產業鏈供應鏈，促進工業經濟健康穩定運行。