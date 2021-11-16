港股欠方向 恒指拉鋸保50天線

國指收報9085點，跌0.32%，科指收報6601點，升0.54%。港股通連續3天淨沽出，昨日北水流走21.58億元。騰訊（0700）被淨沽出9.11億元，仍上升1.36%。京東（9618）在雙十一後走強，昨日再升1.88%，不過阿里巴巴（9988）則跌0.55%。

融創中國（1918）開市前公布以15.18元配售3.35億股，昨日急跌11.5%收報15.08元，較配股價低0.66%， 北水有4.49億元淨買入，被母公司減持的融創服務（1516）更急跌16.67%報13.8元，低於配售價6.44%。內房股受累下跌，中國奧園（3883）跌11.32%，富力（2777）跌9.98%。截至昨晚11時，恒指夜期報25,433點，高水42點。

強積金研究機構駿隆數據顯示，雖然今年10月約有4億元強積金資金流入股票資產，惟香港股票指數追蹤基金期內淨流出了6.11億元，大中華基金期內淨流出了5.41億元，相對美股基金則有10.9億元淨流入。

上月7.5億湧MPF保守基金避險

值得注意的是，10月份有7.46億元淨流入強積金保守基金，駿隆執行董事王玉麟指出，股票資產連續3個月錄得淨流入後，流入步伐開始減慢，相反10月有大約4億元開始回流到固定收益基金市場避險。他指出，雖然股市10月表現回暖，但市場預期則或有波動，建議強積金成員調整計劃時，應考慮較長線的投資年期。