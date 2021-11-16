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內地美菜網傳聘券商辦來港上市

【明報專訊】據彭博社報道，內地生鮮電商平台美菜網，已委聘中金、花旗及野村為負責行，負責於本港新股上市事宜，集資額將介乎3億至5億美元（23.4億至39億港元）。在內地監管機構打壓科技股後，滴滴（美：DIDI）、水滴（美：WDH）等企業赴美上市先後出事，其後不少中概科技股紛紛傳出更改美國上市計劃，改為赴港上市，例如小紅書、Lalamove等。

彭博社引述知情人士報道，有關的IPO仍在商討中，時間和融資規模等細節仍有可能發生變化。美菜網、花旗和野村的代表拒絕置評，中金代表則未有作出回應。

中國網信辦上周日（14日）公布有關網絡數據安全管理的草案，提出擁有100萬人以上個人信息的公司赴境外上市、可能影響國家安全的公司赴港上市等，均須申報網絡安全審查，反映中國監管機構把監管範圍進一步擴展至計劃赴港上市的中概股。

生鮮電商平台 估值545億元

美菜網於2014年創立，是一家「F2B」（指直接連接農作物產出與餐飲商）的生鮮供應鏈企業，即透過高效冷鏈物流網絡作為中間基礎，連接農業市場及餐飲市場。美菜網表示，截至去年底，在中國300多個城市為超過200萬家餐廳提供服務，投資者包括老虎全球管理、高瓴資本、紀源資本。據官網顯示，於2018年9月美菜網的估值近70億美元（545.3億港元）。

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