經濟

佳兆業證券突停內地客開戶 稱響應網上券商監管 籲客戶周五前提走資金股票

【明報專訊】內地官媒較早前發文狠批互聯網券商跨境經營，質疑是從事非法活動；而近期深陷財困傳聞的佳兆業（1638）旗下的佳兆業證券昨晚突然公布，即時暫停所有以內地身分證及護照人士開戶，並聲稱「為保障您的權益」，呼籲客戶在本周五（19日）前，轉出所有存放在該行的資金及證券。

明報記者 陳偉燊

富途老虎證券美早段股價未受影響

由於內地近期進一步加強防範走資，較早前內地媒體如《經濟日報》更點名富途證券（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR），批評兩家證券行搞跨境互聯網券商業務，在未取得境內相關牌照下，提供美股、港股買賣，質疑從事非法金融活動。截至昨晚香港時間11時50分，富途及老虎股價未明顯受事件影響，分別暫報60.88美元及7.22美元，升4.7%及跌1.8%。

佳兆業證券昨晚則在官網告示，聲言「為積極響應監管機構對跨境券商的合規性要求，據內地有關法律法規規定，擬暫停向持內地身分證/護照開戶的客戶提供證券服務」。為保障客戶的資產權益，要求客戶於11月19日前轉出所有存放在該行的證券及現金。該公司強調，除與持有內地身分證或護照開戶的客戶相關業務之外，其他客戶服務維持正常。不過，除佳兆業證券之外，暫時未見被點名的富途及老虎證券等採取相若行動，叫停內地持證人士轉出資金及證券。至於與佳兆業屬同系公司的富昌金融，昨晚暫未見有類似公布。

佳兆業金融資管純利佔比不高

佳兆業證券所屬的佳兆業金融，原先為佳兆業的聯營公司。直到去年度，佳兆業上市公司才出資約1.58億元人民幣（約1.93億港元），一併收購佳兆業金融及佳兆業資產管理等多間公司，使之成為該集團的附屬公司。截至2020年底止，佳兆業金融及佳兆業資產管理共為上市公司貢獻淨溢利約1946萬元人民幣，在集團內所佔份額不大。

翻查資料顯示，佳兆業證券前身為南洋證券，是於2017年才併入佳兆業金融，繼而分步走最終併入佳兆業上市公司之內，現時有提供證券買賣、孖展服務、證股證及牛熊證、債券及基金買賣，在去年的新股熱潮中亦獲不少內地股民開戶「抽新股」。正當佳兆業金融有意大展拳腳之際，卻接連碰上母公司財困，適逢今次要叫停內地持證人士戶口，或對該新加盟的業務構成進一步影響。

相關字詞﹕老虎證券 富途證券 佳兆業證券 佳兆業金融 佳兆業

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