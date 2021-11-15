麗城花園落後大市 均呎守1.3萬

明報記者 容婌維

中原地產高級資深區域營業經理余俊文指出，近期新盤吸納部分換樓客，令睇樓客以租賃為主，麗城花園最新成交為第3期2座高層G室，實用742方呎，3房間隔，以1004萬元成交，實呎13530元。余又指出，由於銀行估價偏高，業主未敢以市價放售，另一方面買家則欲爭取較大的議價空間，令買賣雙方呈拉鋸局面。

尚翠苑2房未補價600萬沽 4年升1.2倍

私人屋苑交投受新盤影響回落，資助房屋則較持續錄得交投。代理消息指出，屢誕新界綠表居屋王的荃灣尚翠苑，位於B座中層03室，實用面積439方呎，2房間隔，新近以600萬元未補價成交，實呎13667元；原業主2017年7月以275萬元向房委會一手買入，持貨4年，帳面獲利325萬元或1.2倍。

PARKSIDE 2房1090萬破頂

近期新盤效應下，將軍澳續錄二手破頂成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳南THE PARKSIDE 2房戶成交價於兩個月內再創新高，位於1A座高層D室，實用面積541方呎，以1090萬元成交，實呎20148元；原業主2014年11月以656.7萬元購入，帳面獲利433.3萬元或66%，是次成交較兩個月前的同類單位紀錄再升約2萬元。

上周一手豪宅市道暢旺，「亞洲樓王」之位被九倉（0004）及南豐旗下山頂MOUNT NICHOLSON取代，二手豪宅亦不甘示弱，市場錄得多宗老豪宅易手。

嘉樂園分層戶8784萬沽 58年升值495倍

山頂甘道嘉樂園D座1伙分層單位，實用面積2117方呎，以8783.8萬元易手，實呎41492元。單位原由陳姓人士於1963年以17.7萬元購入，近年成為遺產貨，以最新成交價計算，物業58年間，帳面升值8766.1萬元或495倍。另外，石澳山仔20至20C號一幢洋房，實用2363方呎，連1991方呎花園，以5000萬元易手，實呎21160元，原業主早於1984年購入，當時購入價僅為120萬元，持貨37年，帳面獲利4880萬元，期內物業升值逾40倍。

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