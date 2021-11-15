經濟
二手放大鏡

香港地產

麗城花園落後大市 均呎守1.3萬

【明報專訊】過去一直以吸納換樓客為主的荃灣老牌大型屋苑麗城花園，近年樓價升勢遠不及新樓林立的荃灣西，但由上月至本月首10日止，成交實呎仍守1.3萬元大關。隨着近月市場多個新盤推出，區內代理指出，屋苑二手交投持續減慢，而屋苑本月首10日僅錄1宗成交。

明報記者 容婌維

中原地產高級資深區域營業經理余俊文指出，近期新盤吸納部分換樓客，令睇樓客以租賃為主，麗城花園最新成交為第3期2座高層G室，實用742方呎，3房間隔，以1004萬元成交，實呎13530元。余又指出，由於銀行估價偏高，業主未敢以市價放售，另一方面買家則欲爭取較大的議價空間，令買賣雙方呈拉鋸局面。

尚翠苑2房未補價600萬沽 4年升1.2倍

私人屋苑交投受新盤影響回落，資助房屋則較持續錄得交投。代理消息指出，屢誕新界綠表居屋王的荃灣尚翠苑，位於B座中層03室，實用面積439方呎，2房間隔，新近以600萬元未補價成交，實呎13667元；原業主2017年7月以275萬元向房委會一手買入，持貨4年，帳面獲利325萬元或1.2倍。

PARKSIDE 2房1090萬破頂

近期新盤效應下，將軍澳續錄二手破頂成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳南THE PARKSIDE 2房戶成交價於兩個月內再創新高，位於1A座高層D室，實用面積541方呎，以1090萬元成交，實呎20148元；原業主2014年11月以656.7萬元購入，帳面獲利433.3萬元或66%，是次成交較兩個月前的同類單位紀錄再升約2萬元。

上周一手豪宅市道暢旺，「亞洲樓王」之位被九倉（0004）及南豐旗下山頂MOUNT NICHOLSON取代，二手豪宅亦不甘示弱，市場錄得多宗老豪宅易手。

嘉樂園分層戶8784萬沽 58年升值495倍

山頂甘道嘉樂園D座1伙分層單位，實用面積2117方呎，以8783.8萬元易手，實呎41492元。單位原由陳姓人士於1963年以17.7萬元購入，近年成為遺產貨，以最新成交價計算，物業58年間，帳面升值8766.1萬元或495倍。另外，石澳山仔20至20C號一幢洋房，實用2363方呎，連1991方呎花園，以5000萬元易手，實呎21160元，原業主早於1984年購入，當時購入價僅為120萬元，持貨37年，帳面獲利4880萬元，期內物業升值逾40倍。

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
奧園蝕讓港物業套9億元
奧園蝕讓港物業套9億元
網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查
網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查
恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市
主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市
建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」
看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」
惠理謝清海：內地藉科技創新 實現共富
惠理謝清海：內地藉科技創新 實現共富
百心安尚待開花結果
百心安尚待開花結果
彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬
彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬
ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成
ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成
支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠
支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
張兆聰：伺機加碼英偉達
張兆聰：伺機加碼英偉達
鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標
鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：表現勝同業 友邦購11857
金子：表現勝同業 友邦購11857
張兆聰：保利協鑫可重新走強
張兆聰：保利協鑫可重新走強
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
留意紙黃金無息收 不受存款保障
留意紙黃金無息收 不受存款保障
沈永年：內地隔離政策 與時並進
沈永年：內地隔離政策 與時並進
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
陳大為：美國勞工市場的問題
陳大為：美國勞工市場的問題
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
技術取勝：匯控處250天線之上
技術取勝：匯控處250天線之上
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
蔡金強：光環褪色的海底撈
蔡金強：光環褪色的海底撈
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
李順威：美股買盤四大來源
李順威：美股買盤四大來源
劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
周顯：7日24小時交易大勢所趨
周顯：7日24小時交易大勢所趨
張佩儀：數個方式了解基金風險
張佩儀：數個方式了解基金風險
王弼：多國大推核電 URA有排上
王弼：多國大推核電 URA有排上
曾淵滄：領展未來增長靠收購
曾淵滄：領展未來增長靠收購
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
廖偉強：有能力就是入市時機
廖偉強：有能力就是入市時機
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
馬泰陽：11月樓市續火熱
馬泰陽：11月樓市續火熱
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
新盤本月17宗取消交易
新盤本月17宗取消交易
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
朗屏8號1房零議價620萬易手
朗屏8號1房零議價620萬易手
海茵莊園毗鄰康城 主打迷你戶
海茵莊園毗鄰康城 主打迷你戶
遺囑非有錢人專利
遺囑非有錢人專利