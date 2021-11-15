上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基指出，現時租戶的租舖開業心態轉趨活躍，估計各核心區舖位的空置情况，將會繼續好轉，其中最看好銅鑼灣區。

分析: 商戶積極開舖 羅素街空置不足2%

中原（工商舖）統計，以中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角五大核心購物區而言；中環表現不俗，上月商舖空置率14.31%，按月回落0.28個百分點；灣仔舖位空置率維持14.63%。值得留意，銅鑼灣舖位空置率在10月最低，該區上月商舖空置率錄約5.06%，比9月跌4.85個百分點，較今年1月遞減6.29個百分點。

中環灣仔舖位空置率均逾14%

銅鑼灣商舖空置量改善，黃認為主因是區內業主心態相對較易接受短租，令部分應節行業加快落實租用較優質的短租舖；以羅素街共約53個地舖而言，10月僅有1個吉舖，意味空置率低至約1.89%；另駱克道由堅拿道西至東角道一帶空置情况均改善，僅有約5個吉舖，10月份空置率為4.31%。

上月甲級商廈整體售價按月升0.2%

黃續稱，羅素街過往為名貴品牌集中地，近年因應市况，街道面貌亦有改變，不乏短租行業如散貨場及手機配件等進駐；羅素街早前錄得一宗口罩店短租個案，為羅素街18號地下，面積約1000方呎，估計成交月租約10萬元、即呎租約100元；資料顯示，該舖前租客為連鎖化妝品牌，舊月租約70萬元，意味短租月租之前大減約85%。另美聯工商舖報告指出，10月份本港指標甲級商廈售價按月微升0.2%；美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，上月甲級商廈售價按月微升0.2%，港島核心區包括中環、上環、金鐘及灣仔等表現持平（平均呎價2.72萬至3.22萬元），而尖沙嘴區表現最好（平均呎價1.25萬元），按月升2.3%。