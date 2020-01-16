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一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙

【明報專訊】踏入11月，發展商仍積極推盤以搶佔市場佔有率，綜合市場資訊，本月首兩周（截至昨日），整體一手成交已直撲1300宗，等同10月全月錄約1640宗近八成；其中會德豐地產、新地（0016）和長實（1113），均是本月新盤戰的贏家，三大發展商推出的全新盤各有捧場客，旗下啟德MONACO ONE、天水圍Wetland Seasons Bay第2期、洪水橋#LYOS，合共累售約945伙，佔同期整體大市成交量逾七成。

明報記者 陳寶思、林可為

本港新冠疫情持續紓緩下，踏入第四季，新盤市場繼10月全月錄約1640宗一手成交後，11月首兩周，整體一手成交已錄近1300宗，業界估計全月可錄約2300宗，有機會創去年11月錄約2650宗一手成交後，一年來的按月新高。

以單一樓盤計，本月暫以會德豐旗下啟德MONACO ONE，日前首輪銷售341伙清袋成績最標青。項目昨晚加推第4號價單涉123伙，包括81伙1房戶、31伙2房戶、11伙3房戶，維持最高12%直減折扣，折實價799.6萬至1788.6萬元，整批折實均呎25,533元，較本月初首批99伙均呎23,365元，高出約9%。

MONACO ONE餘貨加價4% 周四再賣150伙

會德豐表示，撇除坐向、景觀、樓層等因素，是次實際加價約2%；項目落實本周四（18日）次輪開售項目最後150伙，單位實用326至671方呎，整批折實均呎25,461元，折實價計市值15.1億元。

此外，會德豐昨晚亦修改MONACO ONE的1號和3號價單，將約27伙之前已開價單位的價單定價，加價3.5%至4%。

Wetland Seasons Bay第3期384伙擬明年初推

與此同時，新地（0016）繼續加快新盤推售步伐；新地副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Bay第2期，較早時經兩輪銷售累沽301伙，套現逾20億元。計劃明年首季，以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第3期，涉及384伙。

新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Bay第3期提供的戶型，設有分層住宅、別墅及洋房。另新地同系堅尼地城新盤Kennedy 38，昨晚突擊加推2號價單涉50伙，包括18伙開放式戶及32伙一房戶，實用介乎262至302方呎，折實價766.8萬至947.5萬元，折實均呎27,677元，較首批均呎26,888元高3%。另外，市場消息指出，Kennedy 38過去2日累積收約630票，以2張價單共120伙計，超額認購4倍。

Kennedy 38兩日收630票 超額4倍

另萊蒙（3688）及俊和發展的窩打老道128 WATERLOO新錄兩宗成交，包括9樓B室，實用522方呎2房連儲物室設計，成交價1466.7萬元、實呎2.8萬元；另3樓A室以招標發售，屬2房連平台特色戶，實用556方呎連234方呎平台，成交價1762.7萬元、實呎3.17萬元。

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