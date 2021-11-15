馬泰陽：11月樓市續火熱

隨着新盤戰11月正底開鑼，多個大型發展商積極搶攻，近1900伙全新盤應市，包括洪水橋#LYOS及天水圍Wetland Seasons Bay第2期率先搶客，啟德MONACO ONE亦緊隨其後推售，預期年底前新盤市場仍然火熱。

據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本年迄今（截至11月10日）新盤售出約15118個單位，超越去年全年約14427個，高出約4.8%，反映新盤受市場歡迎。若以實用呎價分佈計算，年內售出逾1.5萬個單位中，以實用呎價逾2萬至3萬元佔最多，超過四成半，比起去年全年約28.7%顯著增加；實用呎價逾3萬元的佔比亦由去年約3.6%增至本年迄今約10.4%。究其原因，今年市區有不少項目登場，如黃竹坑晉環及揚海，啟德區維港1號、MONACO系列、THE HENLEY系列，西南九龍的維港滙1至3期等所帶動，至於實用呎價介乎2萬元或以下的新盤亦佔約43.7%。

樓價上揚有助不少業主脫離負資產，事實上，隨着資產價格不斷上升，本港負資產已近乎絕迹。金管局數據顯示，2021年第3季僅錄得3宗負資產個案，涉及金額900萬元，比去年同期更分別大減196宗及11.46億元或98.5%及99.2%。若市况持續向好，相信下季負資產宗數有望「清零」。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]