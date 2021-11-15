布少明：豪宅再現偷步入市現象？

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年逾2000萬元二手交投表現突出，今年首10個月錄2025宗，比起去年全年1446宗大幅高出約四成。過往豪宅甚至超豪宅一直深獲內地買家青睞，最近中港恢復通關的時間表已漸見眉目，屆時內地客源重臨，北水勢重臨樓市，樓市料更上一層樓，相信豪宅，以及超豪宅表現可望跑贏大市。

說回整體樓市情况，近期新盤市場相當熱鬧，銷情亦見理想，銷售量已超越去年全年水平。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料顯示，本年截至11月10日，新盤已售出約15118伙，超越去年全年約14427伙，高出近5%。至於二手方面，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於11月1日至7日一周，合共錄56宗成交，雖較前一周跌約25%，但宗數依然高於《施政報告》公布前，相信短期將維持拉鋸局面，靜待突破時機。

總括而言，隨着一手延續旺勢，交投氣氛維持活躍，預期11月份一手成交量錄逾2500宗水平。至在一手向隅客陸續回流下，相信本月二手成交量有望錄場得逾4000宗。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]