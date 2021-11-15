經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：有能力就是入市時機

【明報專訊】這兩年，香港雖然受到社會事件及疫情的影響，但是香港的房地產依然屹立不倒，特別是今年，樓價由年初至今累積的升幅已經大約有6%至7%，相信在未來中港通關之後，香港的樓價可以更上一層樓。

中國近期在各行各業進行了調控，特別是房地產，因為內地很多發展商的槓桿比率相當嚴重，現金流非常緊張，當政府收緊房地產的借貸及一些銷售的限制等措施，內地的發展商容易出現資金斷裂，再加上骨牌效應，很多發展商已經支持不住，隨時面臨倒閉的危機！雖然亦有內地發展商在港投資房地產的開發，部分亦受到資金斷裂而影響在港賣樓的步伐，但整體而言仍未出現嚴重的事故及問題。

最近有朋友問筆者，在疫情未受控下，加上內地的政策，會否影響香港的樓價，現時究竟租樓好還是買樓好？筆者回答這些問題已經無數次，經常提醒買家首要的條件是要量力而為，有能力的時候就是入市時機。

首先，筆者認為如果資金只是剛剛足夠付首期，而沒有超過兩至三年儲備的供樓資金，這是非常危險的，因為樓價未必能夠在短期內一定會上升。當然，購買單位的重點是自住，最重要是能夠定期供款，同時，工作的穩定性亦相當重要，無論樓價上升或下跌，只要不斷供，就算樓價跌幅超過銀行借貸的首期，相信大部分銀行都不會即時叫業主償還差價。

如果買家能夠做到有足夠的首期，亦有幾年的供樓資金，再加上有穩定的工作，那麼任何時候都可以入市買樓，况且通關在望，到時房屋的需求會更加熾熱，這樣買家就不會擔心入市之後樓價下跌而影響心情！相反，如果沒有上述的基本條件，那麼短期之內租賃單位亦不失為過。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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