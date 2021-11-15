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陳永傑

投資策略

陳永傑：美歐經濟轉弱難加息

【明報專訊】美國及歐盟於公布今年第三季經濟增長，美國僅得2%，歐元區只有2.2%，不算理想，屬於疲弱。美國及歐元區的加息，要重新估計。美國聯儲局主席鮑威爾指出，縮減買債並非任何利率政策直接信號。歐洲央行行長拉加德認為明年10月加息不太可能。

新冠疫情衝擊全球經濟約兩年，世界各地經濟大受打擊。因首年衝擊造成各國經濟低基數效應，經過各種拯救經濟措施及量化寬鬆之後，各國經濟增長在第二年應有比較明顯升幅。新數據陸續公布出來，大都呈現後勁不繼現象，次年後段經濟增長走樣非常明顯，經濟前景不容樂觀。

美國最新數據好壞參半，受Delta變種病毒與供應鏈樽頸衝擊，第三季經濟季增長率僅2%，為去年第二季以來最小擴張步伐。美國商務部較早前公布，第三季GDP初值季增年率為2%，不僅遜於經濟學家預估上升的2.8%，也明顯低於第二季修正後的擴張6.7%及第一季的增長6.3%。

疫情重來供應鏈中斷 美經濟堪憂

美國第三季面臨多重挑戰，以致經濟增長放慢，原因包括高傳染力的Delta變種病毒、供應鏈中斷及勞工短缺與物價上漲，皆衝擊經濟活動。鮑威爾指出，美國通脹率將下降至接近2%目標，估計明年第二季或第三季通脹可望回落。

歐元區第三季GDP初值，按季上升2.2%，增幅與第二季相同，稍為好過市場預期的2.1%，經濟按年增長3.7%，高過預期的3.5%，但較第二季的14.2%大幅放緩。美國及歐元區經濟都表現平平，加息不能一蹴而就，不會對兩地牛氣冲天的樓市造成太大衝擊，香港亦受惠。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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