摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318

本周市場焦點為多隻科技股公布季績，包括百度（9888）、京東（9618）及阿里巴巴（9988）等。雖然京東及阿里雙十一銷情雙雙創出新高，不過股價上周五走勢各異，京東收市維持5%升幅，反觀阿里曾升逾1%後掉頭向下，回試50天線支持。

如投資者欲趁低吸納好倉可注意阿里購22318，行使價184.84元，實際槓桿8倍，2022年2月4日到期。如認為後市仍有下跌空間可參考阿里沽25054，行使價139.39港元，實際槓桿4.3倍，2022年3月31日到期。

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