瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475

近日大市悶局，科技股相對來說表現尚算理想。騰訊（0700）上周公布業績後股價曾受壓，但隨着業績已開始被市場消化，股價亦開始回順，上周五升1.6%，收報485.2元。由於股價走勢向上，根據瑞銀上周五記錄，投資者由原來部署看好轉而看淡騰訊，其相關認沽證有較多資金流入，如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽21475，行使價415.88元，2022年1月到期，有效槓桿約9.7倍。

另外，美團（3690）自上周開始走强，上周五更曾高見292.6元，挑戰300元大關，雖然其後升幅收窄，但全日仍升2.6%，收報289.8元，重回十月下旬時的水平。如投資者看淡美團，可留意美團認沽28875，行使價242.22元，2022年1月到期，有效槓桿約6.9倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]