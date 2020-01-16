何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314

阿里即將公布季績，逆市偏軟下，好友參考150元為支持，選擇收回價在該水平以下的牛證，觀望反彈機會。看好或可考慮阿里牛證60394，收回價148元，行使價146元，槓桿比率約9.3倍。

京東急升，好倉難免資金獲利，投資者反手部署淡倉觀望回套機會。京東同樣即將公布業績，資金亦考慮牛熊證為主。看好或可考慮京東牛證60314，收回價288元，行使價285元，槓桿比率約7倍。相反看淡或可留意京東熊證60488，收回價350元，行使價353元，槓桿比率約12.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]