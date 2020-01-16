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《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番

【明報專訊】上周，金價連升多日，曾高見每盎司1868美元水平，不少市場分析員皆認為金價未來仍有上升空間。金價之所以節節上升，是由於疫情以致全球供應鏈問題，從而推高消費者物價指數（CPI），不同資產包括住房、能源、食品價格持續攀升。在長久的高通脹預期下，促使投資者買入黃金抗通脹。如投資者看好金價前景，除了買入實體黃金或紙黃金，市場上有不少黃金ETF產品可供選擇。

明報記者 黃清瑤

截至上周五的1個月，黃金現貨（XAU）升6.72%，如投資者想以低門檻投資黃金，可以考慮買入黃金ETF（交易所買賣基金）。在香港上市的黃金ETF有3隻，分別是SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）、恒生人幣金ETF（83168）。雖然三隻都是追蹤黃金價格的ETF，但細作比較，會發現過去1個月價值黃金ETF升幅為5.77%，較貼近黃金現貨升幅，而SPDR金ETF升幅為5.63%，恒生人幣金ETF回報更僅5.55%。

3隻黃金ETF 價值黃金表現最好

價值黃金ETF是惠理集團產品，指數主要追蹤倫敦金銀市場協會（LBMA）黃金價格，當中的主要交易含黃金成色99.5%，重量約400盎司的國際標準交割金條，至於定價方面，由各大銀行及金融機構每天買賣而定，根據官方網站顯示LBMA在20多個國家擁有超過145家會員公司，這些公司包括有金融機構、採礦場、精煉廠、運輸公司、貿易公司、保險公司和製造企業。投資者可瀏覽LBMA網站，以了解每日金價，從網站顯示，目前金價上升到3個月高位。

SPDR金ETF是道富環球旗下的產品，該ETF主要追蹤本地倫敦金現貨價，因此回報表現最貼近黃金現貨價，但就會扣除管理費、手續費等每年經常開支。恒生人幣金ETF過去1個月表現低於黃金現貨價，以美元計值的LBMA上午黃金價的表現緊密相關的以人民幣計值的投資結果，尋求對冲人民幣兌美元之間的匯率變動，以使以人民幣計值的表現將（未計費用和開銷以及其他對冲成本前）盡可能緊貼追蹤以美元計值的LBMA上午黃金價的表現。

美黃金ETF表現勝港ETF

港股以外，投資者亦可選擇美股黃金ETF，當中包括有iShares 黃金ETF（IAU）、SPDR 黃金ETF（GLD）、SPDR迷你黃金ETF（GLDM）及Aberdeen Standard實體黃金ETF（SGOL）。從回報比較，美股黃金ETF表現都高於港股黃金ETF，而普遍回報普通為5.91%至5.95%。兩者回報差異主要來自貨幣兌換，美股黃金ETF不需再轉換貨幣單位。而美股產品所追蹤的標的亦有分別，如Aberdeen Standard實體黃金ETF是追蹤倫敦黃金下午價，倫敦定盤價是指倫敦五大黃金銀行在大量的交易買賣中建立的一個共同的交易價格，通常在一個工作天內進行兩次定價 ，分別是早上10時半，又稱上午價，以及下午3時故又稱下午價。

因此投資者在選擇時，應考慮選擇緊貼追蹤黃金價格的產品，抑或是指定時間定價的產品。與即時黃金價格比較，黃金定盤價按照所有參與銀行的購買訂單的總額和黃金銷售訂單的總額設定價格。一般而言，ETF的回報已計及總開支佔比，故選擇時可只留意ETF回報表現即可。

[幫你格價]

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