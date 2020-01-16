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區偉志：認清比特幣ETF四大風險

【明報專訊】很多人對投資加密貨幣都有興趣，但礙於苦無門路，亦不懂如何操作，以及各種保安上的風險考慮，結果一直都只能隔岸觀戰。今年10月，美國證交會批准第一隻比特幣ETF（美：BITO）上市，給予了投資者入場的機會。

其實在BITO上市前，已有不少的加密貨幣ETF在世界各地交易所進行買賣，例如加拿大有BTCC及ETHH，歐洲有ABTC、AETH及ASOL。投資者要注意這些ETF是否直接持有加密貨幣，還是透過衍生工具或第三方間接持有。至於美國，以信託形式發行的GBTC及ETHE一直都可在場外交易（OTC），但技術上這不是ETF，因為其沒有得到證交會批准上市，因而有些券商並不支援交易。這些信託也都持有實貨，但不能贖回，所以最近數月股價出現較資產淨值折讓10%左右的情况，也算有一定吸引力。

比特幣期貨市場高水 每月轉倉成本高

美國一直不批准加密貨幣ETF上市，認為價格很易被人操縱，亦有資產保安的問題，筆者認為這只是藉口。美國確實是想在加密貨幣世界中有主導權，但也擔心它對美元地位及金融體系的影響，以及各種各樣的非法活動，法例規管尚未完善，現階段不想太鼓勵市民投資。此外，假如批准了比特幣ETF上市，之後肯定有各種各樣的「山寨幣」ETF申請上市，審批上也有困難。

至於BITO，雖然得到證交會批准上市，但實則上只能持有比特幣的期貨合約及短期票據。筆者想在此提示四個風險：第一，期貨市場偶爾會出現失常的情况，去年石油ETF（美：USO）便因石油期貨變負數而出現巨大虧損。第二，按芝交所規定，每個基金不能持有超過4000張，但BITO現在已持有3900張11月到期合約，再有大量資金流入便會出現持倉不足的問題，或被迫買入下月流動性較低的合約。第三，BITO佔了當月未平倉合約超過40%，到月尾轉倉時會有很大的機會而出現「滑價」。第四，比特幣期貨市場持續高水，導致每月轉倉都有很高的成本，筆者計算過由年初至今，這種每月轉倉的運作會比直接持有比特幣少賺14%！這些風險不可不知。

（筆者為證監會持牌人士，持有GBTC及ETHE權益）

香港數碼資產學會共同創辦人 www.HKDAS.org

[區偉志 加密解碼]

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