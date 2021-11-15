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2021年11月15日星期一
環球經濟數據
水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
奧園蝕讓港物業套9億元
網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查
恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市
建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」
惠理謝清海：內地藉科技創新 實現共富
百心安尚待開花結果
彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬
ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成
支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
張兆聰：伺機加碼英偉達
鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標
環球經濟數據
金子：表現勝同業 友邦購11857
張兆聰：保利協鑫可重新走強
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
留意紙黃金無息收 不受存款保障
沈永年：內地隔離政策 與時並進
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
陳大為：美國勞工市場的問題
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
技術取勝：匯控處250天線之上
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
蔡金強：光環褪色的海底撈
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
李順威：美股買盤四大來源
劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
周顯：7日24小時交易大勢所趨
張佩儀：數個方式了解基金風險
王弼：多國大推核電 URA有排上
曾淵滄：領展未來增長靠收購
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
廖偉強：有能力就是入市時機
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
馬泰陽：11月樓市續火熱
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
新盤本月17宗取消交易
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
朗屏8號1房零議價620萬易手
海茵莊園毗鄰康城 主打迷你戶
麗城花園落後大市 均呎守1.3萬
遺囑非有錢人專利
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
奧園蝕讓港物業套9億元
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恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
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建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
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環球經濟數據
金子：表現勝同業 友邦購11857
張兆聰：保利協鑫可重新走強
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
留意紙黃金無息收 不受存款保障
沈永年：內地隔離政策 與時並進
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
陳大為：美國勞工市場的問題
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
技術取勝：匯控處250天線之上
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
蔡金強：光環褪色的海底撈
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
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劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
周顯：7日24小時交易大勢所趨
張佩儀：數個方式了解基金風險
王弼：多國大推核電 URA有排上
曾淵滄：領展未來增長靠收購
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
廖偉強：有能力就是入市時機
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
馬泰陽：11月樓市續火熱
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
新盤本月17宗取消交易
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
朗屏8號1房零議價620萬易手
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