ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成

冀未來每季可增50個品牌

ZALORA今年首季及次季銷售額，分別按年增加41%和32%，超出過去兩年同期升幅。集團香港及印尼營運總監馮卓仁指出，除了新冠疫情因素帶動增長，另一主要原因為香港以往電商銷售佔比僅錄單位數；儘管目前已升至雙位數水平，但仍較相關整體佔比達四成的韓國、佔比高見35%的中國等地為低。

馮卓仁稱，本港傳統零售主要由旅客帶動，故不少品牌以往專注發展線下業務；惟疫情下零售市道只可依靠本地消費力推動，許多品牌加快數碼化進程、以拓展更多客源，連帶第三方網購平台品牌數目急升，包括ZALORA旗下品牌亦增至1500個。他續稱，品牌未來冀每季可新增50個品牌，逐步擴大產品類別和數目。

料雙十一帶動生意升四成

有別於以往只提供服飾、美妝等產品，ZALORA近年亦引進家居用品、電子產品等類別。馮卓仁表示，網購為未來零售市場大趨勢，品牌亦冀發展成一站式電商平台，未來將加強發展現有產品類別，預計年內銷售額有望增長最多三成，高於香港整體零售預計約10%，並可提升品牌在本地電商市佔率提升近兩成。

馮卓仁續稱，由於政府消費券接近第四季完成發放，所帶動的消費力很大程度將落入季內，加上本季屬傳統旺季，故看好期內整體零售表現；就目前統計，ZALORA現時有約兩成銷售額升幅由消費券計劃帶動。對於電商發展里程碑之一的「雙11」購物節，他預料品牌將可按年錄30%至40%生意額升幅，較最初估算有所上調。