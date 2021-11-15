經濟

彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬

【明報專訊】新冠肺炎疫情下，經濟活動接近停擺，有品牌吼準「黃金檔期」試行新業務；彌明生活百貨（8473）以往靠銷售美妝護膚產品起家，最新則在疫市中，斥資近百萬元、於銅鑼灣旗艦店以「店中店」策略，推出集團首項醫學美容療程。集團主席兼行政總裁袁彌明接受本報訪問時預計，最快明年首季將業務擴展至元朗、旺角等兩間分店，並料未來一年相關服務將可為集團貢獻逾2000萬元收益。

明報記者 周綺琪

彌明生活百貨上月中引入非侵入性激光溶脂療程，正式進軍醫學美容界，並以銅鑼灣旗艦店作首個試點，於店內劃設面積約百多方呎的房間進行療程；用作實體零售店同時，一邊為會員提供醫學美容服務。袁彌明稱，受以往曾在店內提供美容服務啟發，是次開拓新業務亦採用「店中店」策略，並僅涉及約7位數投資，較一般美容院需耗資至少1000萬元大減。

銅鑼灣店作試點 明年擴至元朗旺角

袁彌明直言，上述療程可免除進行入侵性美容服務必須聘請的醫生、諮詢師等人工成本，帶動相關利潤率達至高雙位數水平，「一間房賺嘅錢相當於一間舖」；服務推出至今約一個多月，已錄得近200名會員購買使用，當中顧客回頭率高見八成。她續稱，集團最快明年首季將業務拓展元朗、旺角等面積至少600方呎的分店，亦不排除屆時引進新醫學美容服務，預計相關業務未來一年可錄超過2000萬元收益。

可免聘請醫生成本 利潤率達高雙位數

新冠肺炎疫情掀起網購熱潮，連同自家網店及第三方電商平台，彌明生活百貨2020至2021財年的網上銷售額錄2151.2萬元，較上個財年1097.2萬元增近一倍。袁彌明坦言，疫情帶動集團網購零售額排名僅次於核心區實體門市，並令集團原先計劃大肆擴張實體店的計劃，改為將資金撥作升級網店之用。

此外，集團亦會透過「直播帶貨」方式推售重點新貨，包括去年疫情下推出的蟲草產品，半個月即錄銷售額達100萬元；袁彌明表示，相關形式比以往只在社交媒體出帖文的效益更大，產品於推出當晚平均銷售額可高出四成。她續透露，集團明年將主力與不同生物科技公司推出鐵丸、減脂丸等多種保健產品，並有意以自家護膚品牌進攻美國、加拿大等海外市場，擴大業務版圖。

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