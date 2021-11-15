經濟
新股巡禮

百心安尚待開花結果

【明報專訊】未有盈利的生物技術企業，一間接一間來港上市。最新登場的是從事介入式血管裝置的百心安生物技術。若說介入式血管裝置，近月來港上市的類近業務公司、股價表現都相當疲弱，何况相關公司其實已有產品推出市場錄得收益，相反百心安目前收入及盈利仍是「空白一片」，核心產品最快也要至2023年才有望商業化，你會等他嗎？

撰文 旻晞

百心安已通過港交所上市聆訊，或將展開招股活動。早前外電報道，集團計劃集資2至3億美元，相當於15.5億至23.3億元。獨家保薦人華泰國際。

集團主要從事創新介入式心血管裝置研發，目前專注於兩種療法，包括「全降解支架（BRS）療法，用於治療冠狀或外周動脈疾病；及腎神經阻斷（RDN）療法，以治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的醫療需求。

核心產品最快2023年商業化

回看近月來港上市的血管介入方案企業，近期股價表現亦疲弱。除早於7月掛牌的歸創上市當日能令股民賺錢，其後兩家同業掛牌首日表現都要大跌逾兩成、而近月港股市况反覆，相關企業股價更是全部「深潛」（見表1）。與百心安比較，雖則附表中3家企業也是「B牌」，即仍未有盈利，但已有營業收入，當中又以先瑞達（6669）收入規模最大，去年收入達1.94億元（人民幣，下同）。至於百心安過去兩個財年及截至今年上半年，仍未有任何營業收入，而今年上半年虧損達2.27億元，相當於去年全年虧損額的67%。主要開支來自研發及行政。故於財政表現方面，百心安也顯得較為「輸蝕」。

財政表現較同業「輸蝕」

百心安的核心產品之一、全降解支架療法為一種使用聚合物臨時支架，使冠狀動脈於一段時間內張開的手術，而支架本身會在人體內逐漸降解。目前可用於中國經皮冠狀動脈介入治療手術的三類支架、即裸金屬支架、藥物洗脫支架及全降解支架，當中，藥物洗脫支架為主流支架，於2019年的滲透率約為99.2%。而百心安研發的全降解支架作為一種新型治療方法，同年滲透率僅為0.8%。

相對藥物洗脫支架，全降解支架的優點是不會在患者血管中遺留人造異物，有相當增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，預計至2030年全降解支架的滲透率可增至31%；市場規模將由2019年的2億元增長至2030年的66億元，複合年增長率為38.5%。

須留意集中採購政策風險

值得注意是，去年11月中國政府實施集中採購政策，令藥物洗脫支架價格大幅下跌，由1.3萬元降至約700元。至於全降解支架暫時仍未納內地集中採購政策，故以去年售價計仍維持於3.37萬元，按報告預計至2030年將降至1.09萬元。招股文件表示，預期可見將來集中採購政策都不會適用於全降解支架。但內地政策變化難以預測，投資者宜留意相關風險。

至於腎神經阻斷療法，則是一種低侵入式手術，利用消融破壞腎動脈的神經，而會令動脈受損。集團在研產品：第二代Iberis、預期將成為中國首款獲批的多電極腎神經阻斷產品。與單電極腎神經阻斷在研產品相比，多電極第二代Iberis可有效縮短手術時間，並減少患者及醫生暴露於輻射的風險。目前集團亦正於日本與泰爾茂合作進行第二代Iberis的臨牀試驗。

全降解支架 市場不乏競爭

儘管集團對兩大項核心產品具有相當信心。但目前兩項核心產品的研發進程仍在臨牀試驗階段。據集團的估計，要實現商業化，至少於2023年第二季打後，當中如「超薄支柱的全降解支架系統」更估計要至2027年至2028年才望商業化（見表2）。目前市場氣氛能否有如此耐性有待研究。

况且，市場亦不會呆等，事實上百安心目前研發的全降解支架，市面上已有同類型產品推出市場，包括樂普醫療（深：300003）及山東華安生物的產品；在腎神經阻斷產品方面，在中國或日本雖尚未有已商業化產品，但除百心安外，亦有多達五家中日企業在研發同類產品。可見百心安既要與市場競爭、亦要與時間競賽。

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