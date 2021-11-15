經濟
封面故事

惠理謝清海：內地藉科技創新 實現共富

【明報專訊】惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海認為，內地房地產市場現已出現某些泡沫，而由於居民相當比例的財富投資於房地產，樓價若大跌也不利社會穩定，預料政府將致力令樓市軟着陸，並相信內地未來15年將由科技創新引領經濟增長，至2035年可達GDP較2020年翻一番的目標，屆時內地中產階級人數將升至7.5億，實現共同富裕。

今年是中國共產黨成立100周年，謝清海表示，中共在1921年成立時以代表農民及工人為主，隨着過去100年時間的演進，該黨亦採取靈活及務實方針發展，目前它的政策主要方向相信是在推動社會創造財富之餘，亦要重視社會穩定，令更多低下階層可以晉身中產階段，這也是近月市場熱烈討論的「共同富裕」國策。

謝清海表示，目前內地約有14億人口，當中包括3.4億中產階級，佔比約四分之一，亦等同美國整體人口，他認為，政府希望到2025年及2035年分別將中產階級人數提升至5億及7.5億，並且實現2035年GDP較2020年翻一番的目標：「未來中國財富分配將會是橄欖形，而非金字塔形」。

內地私人企業、包括逾4000萬間中小型企業現時貢獻全國稅收50%、GDP 60%、專利註冊70%及城市就業崗位逾80%，謝清海認為，政府的任何改革，也不會扼殺中國人的企業家精神，這是最基本的，也是他對內地經濟前景審慎樂觀的原因。

內房泡沫已現 調控冀軟着陸

由於教育、醫療及住房現時是導致內地居民生活成本高企的「三座大山」，而且科技公司反壟斷及數據安全問題亦十分重要，因此中央近月在這些領域收緊監管或調整政策，令相關上市公司股價近月曾明顯受壓，謝清海認為，就內地房地產市場而言，目前已經出現某些泡沫，不少城市亦已興建了過量的住宅，因此政府希望控制房地產投資，令樓市軟着陸屬十分正確，惟過程中要審慎處理，避免衝擊經濟。

「內地房地產及相關產業佔GDP比例高達20%至25%，市場看來已過熱，政府實在需要小心處理，由於隨着過去一段長時間內地住宅價格急升，太多居民儲蓄已錯誤配置至房地產，令不少城市興建過量住宅，已經出現某些泡沫。目前內地家庭逾80%擁有自住物業、逾40%更擁有第二套房，房地產佔家庭財富比例頗高，我們需要的是令樓市軟着陸，過度嚴厲調控會帶來社會及財務不穩定，這是不可接受的。雖然這樣，某些可以促進房地產市場健康發展的措施仍然會出台，例如政府現正考慮收緊內房預售新盤樓花的安排，這會改變內房的經營模式，也會令不少弱者退出市場」。

年產近千萬高等教育畢業生 屬科創生力軍

換言之，目前內地政府既要令房地產市場軟着陸，亦要實現GDP未來15年翻一番，同時更要令財富分配更平均，促進數以億計中產階級冒起，謝清海指出，很多人自然會問一個問題：「這真的可以做到嗎？」，他對此則審慎樂觀。

謝清海分析，內地目前推動經濟增長的最大動力，是今年料有910萬高等教育學生畢業，這比美國、德國、英國及日本的總和更多，而且明年及後年更會持續增加（見圖），由於內地高等教育畢業生不少修讀STEM（Science, Technology, Engineering, and Mathematics，即科學、技術、工程、數學）專業，相當部分亦屬熟練技工，具備如此龐大及年輕的人才，有助推動技術進步、科技創新，例如發展環保及新能源科技，這批年輕人在未來15年亦會因此陸續晉身中產階級。

冀中美關係改善 集中精力求發展

資金來源方面，謝清海稱，目前上海及深圳股市每日成交額排全球首兩位，反映內地居民對股市的熱情，料資本市場未來會繼續作為橋樑或平台，將居民儲蓄及企業投資連接起來。

謝清海總結，考慮到內地政府在1978年改革開放政策實施以來，從一窮二白發展至全球第二大經濟體，引領數億人脫離貧窮，有此良好往績支持，他對日後實現共同富裕仍然審慎樂觀，這亦意味很多中國人日後的生活水平將顯著改善。他認為，目前最大的風險是來自美國對中國的施壓，但他估計中國政府會設法與美國改善關係，而中國和美國作為全球最大的兩個碳排放國，上周達成協議發表聯合聲明，承諾將在未來10年攜手減緩全球變暖，中國承諾會減少甲烷排放（methane emissions），並在可行範圍盡快減少煤炭使用，便是兩國互惠共贏的好例子。

[封面故事]

相關字詞﹕內房泡沫 中美關係 共同富裕 惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海

上 / 下一篇新聞

水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
水滴︰互助平台未遭叫停 屬自願關閉 鋪路業務升級 創辦人楊光：關注香港資本市場
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
虧損率漸收窄 未訂盈利時間表
奧園蝕讓港物業套9億元
奧園蝕讓港物業套9億元
網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查
網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查
恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧
主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市
主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市
建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
建滔張國榮：港樓價或再下跌 集團暫不會買地
看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」
看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」
百心安尚待開花結果
百心安尚待開花結果
彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬
彌明生活百貨「店中店」攻醫美 投資額7位數 冀年收逾2000萬
ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成
ZALORA時裝網購 首兩季銷售額飈逾三成
支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠
支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
張兆聰：伺機加碼英偉達
張兆聰：伺機加碼英偉達
鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標
鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：表現勝同業 友邦購11857
金子：表現勝同業 友邦購11857
張兆聰：保利協鑫可重新走強
張兆聰：保利協鑫可重新走強
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
潘啓才：大戶新股IPO一樣可玩財技
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
區偉志：認清比特幣ETF四大風險
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
《幫你格價》：買金抗通脹 ETF鬥一番
留意紙黃金無息收 不受存款保障
留意紙黃金無息收 不受存款保障
沈永年：內地隔離政策 與時並進
沈永年：內地隔離政策 與時並進
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
梁振輝：通脹高企加息 料推升美元
陳大為：美國勞工市場的問題
陳大為：美國勞工市場的問題
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
黃德几：安樂工程重上各平均線 走勢轉佳
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：美低碳ETF今年跑贏標指
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
陸振球：人幣強勢或預示習拜會有好消息
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
林少陽：半導體業進騰飛新紀元
技術取勝：匯控處250天線之上
技術取勝：匯控處250天線之上
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
李聲揚：不受中資股拖累 新興巿場ETF
蔡金強：光環褪色的海底撈
蔡金強：光環褪色的海底撈
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
徐家健：偉祿增持四洲是預先持股？
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
艾雲豪：玩家棄博弈用替代的問答遊戲
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
蘇沛豐：華潤啤酒可炒染藍
李順威：美股買盤四大來源
李順威：美股買盤四大來源
劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
劉思明：撈低殘股 科網教育勝內房
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
何啟聰：京東股價急升 憧憬業績牛證60314
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
瑞銀亞洲：資金部署淡倉 騰訊沽21475
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
摩根大通亞洲：雙十一銷情佳 阿里購22318
周顯：7日24小時交易大勢所趨
周顯：7日24小時交易大勢所趨
張佩儀：數個方式了解基金風險
張佩儀：數個方式了解基金風險
王弼：多國大推核電 URA有排上
王弼：多國大推核電 URA有排上
曾淵滄：領展未來增長靠收購
曾淵滄：領展未來增長靠收購
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
湯文亮：通脹最大隱憂：負資產增加
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
陳永傑：美歐經濟轉弱難加息
廖偉強：有能力就是入市時機
廖偉強：有能力就是入市時機
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
布少明：豪宅再現偷步入市現象？
馬泰陽：11月樓市續火熱
馬泰陽：11月樓市續火熱
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
一手成交兩周撲1300宗 逼上月八成 會德豐新地長實3新盤各具捧場客 共沽945伙
新盤本月17宗取消交易
新盤本月17宗取消交易
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
戴德梁行：東九商圈漸成形 近10年商廈呎價升兩成
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
上月銅鑼灣商舖空置5% 核心購物區最佳
朗屏8號1房零議價620萬易手
朗屏8號1房零議價620萬易手
海茵莊園毗鄰康城 主打迷你戶
海茵莊園毗鄰康城 主打迷你戶
麗城花園落後大市 均呎守1.3萬
麗城花園落後大市 均呎守1.3萬
遺囑非有錢人專利
遺囑非有錢人專利