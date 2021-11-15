主打即時配送 順豐分拆同城實業港上市

去年收入倍增 年內虧損擴61%

據初步招股文件，同城實業於2019年、2020年及截至今年5月底5個月的收入分別為21.1億、48.4億及30.5億元（人民幣，下同），集團毛虧損分別為3.36億、1.89億及2766萬元，年內或期內虧損分別為4.7億、7.58億及3.53億元。集團2020年的收入較2019年錄得逾一倍的增幅，毛虧損亦收窄44%，惟年內虧損仍擴大61%。

同城實業最初為順豐控股旗下一個事業部，專注於同城即時配送服務，2019年起獨立運作，把握新消費趨勢帶來的增長機會。截至今年5月底，集團與超過2000個商家品牌合作，註冊商家約53.3萬，註冊用戶約1.26億，註冊騎手約280萬。集團表示，其服務網絡覆蓋中國超過1000個市縣，涵蓋餐飲外賣等成熟場景，以及同城零售、近場電商及近場服務等增量場景。

中海油獲准回A

此外，中海油（0883）亦公布，獲中證監批准發行A股，於近日收到中證監對有關申請出具的受理單，並已就有關發行向中證監提交包括A股招股書在內的申請材料，A股招股書將適時刊載於中證監網站。

明報記者

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