虧損率漸收窄 未訂盈利時間表

談及內地互網聯保險市場的發展，楊光稱，目前整體內地的商業醫療保險滲透率仍相對較低，政府亦相當鼓勵多元化的保險體系發展，讓互聯網保險業與傳統保險公司互補不足。他又稱，疫情的確提升民眾的健康保險意識，目前水滴人均保單量為1.1至1.2單，疫情增加用戶對保險覆購率，惟升幅不大，由市場主導的客單價亦沒有大幅提升，這同時反映內地保險體系數字化發展進度緩慢，市場仍具增長潛力。

水滴公司旗下主要營銷第三方保險產品的水滴保平台，截至今年第二季，累計保險用戶超過1億戶，累計付費用戶接近3000萬戶。楊光表示，現時專注內地保險業市場，又認為用戶主要來自內地三四線城市，用戶轉向付費的空間具增長潛力。

伙藥企醫療中心 無意設自家醫療團隊

至於新業務「水滴好藥付」，楊光透露，目前與藥企和健康醫療中心合作，作為初步的試點，為用戶提供更實惠的藥品和體檢等服務。他又指，現時正謹慎探索新業務，由於用戶分布在全國不同省份，無意成立自家的醫療供應團隊，提供的醫療領域亦不會集中在某一個類別，因此需要與不同的企業合作。