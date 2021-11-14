外資續增持內地股債至萬億美元

資料來源：金融時報

雖然香港及海外上市的中資股過去一年表現波動，面對內地政府收緊規管，科技及教育等板塊股價顯著下滑，而內房商恒大（3333）的流動性危機也導致中國企業在海外發行的高息債券被拋售，但為實現資產多元化及更高的潛在回報，國際資本與內地的金融聯繫愈趨緊密。

直接投資A股 減依賴紐約香港

根據洲際交易所（ICE）旗下金融數據供應商ICE Data Services編製的一項指數，以人民幣計價的中國政府及企業債券今年回報率約為4厘。部分國際投資者趁部分內地行業的金融資產價格下滑而增持了相關資產。今年迄今，滬深300指數跌約7%。

國際投資者以往投資中國金融資產，主要透過購入在紐約和香港上市的中資股，例如阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）。由於國際投資者對紐約和香港的上市法規相對熟悉，以往較少在內地市場直接投資中國企業股債。

不過去年12月，時任美國總統特朗普將《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA）簽署生效，要求在美國上市的外國公司須遵守美國審計標準，否則可能在3年內面臨除牌。到今年9月，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）通過了實施HFCAA的最終規則，執行由美國國會授權的HFCAA對上市公司的信息披露要求。由於PCAOB不能在未經中國監管機構批准下，查閱中國境內的審計文件，意味未能符合HFCAA規定的中概股最早將在2024年除牌。

面對美國的監管要求，中概股在美國市場的前景充滿不確定性，使部分投資者認為在美國上市的中概股不適合投資，促使他們直接投資在上海和深圳上市的A股。

法興（法：GLE）大中華區經濟學家Michelle Lam表示，富時羅素（FTSE Russell）去年決定將中國政府債券納入具影響力的世界國債指數（World Government Bond Index, WGBI），支持了中國在岸債券市場的購買，吸引超過1400億美元（約1萬億港元）的資金流入，大多流向被動型基金。她補充，人民幣的韌性「增強了投資者購買人民幣資產的信心」。

外資持股債總值各年增三成

不過，隨着資金加快流入內地金融市場，引發「金融大鱷」索羅斯（George Soros）等著名投資者的批評。索羅斯在9月呼籲美國國會立法，使美國證交會（SEC）能限制資金流入中國股市。但面對投資者的強大需求，這種呼籲的影響有限。根據人民銀行的數據，在截至9月底的12個月，外資持有的人民幣計價債券已超過3.9萬億元人民幣（約4.76萬億港元），而外資持股也增至接近3.6萬億元人民幣（約4.4萬億港元），兩者按年增長約30%。

9隻滬大價股 外資持股近上限

雖然近期內房行業低迷及能源供應受阻，令流入內地市場的國際資金放慢。然而，通過滬港通與深港通計劃購入深滬股票的國際資金淨購買量，今年迄今已達到破紀錄的500億美元（約3900億港元）。

外國的機構投資者增加，有助緩和散戶引發的市場波動。華興資本（1911）估計，在過去10年，內地散戶的持股相對於內地股市的自由流通量佔比，由66%降至約30%，而外資持股比例則上升至6%。

隨着內地放寬對外資券商的持股限制，中證監已核准一些外資控股的證券公司。高盛（美：GS）上月繼摩通（美：JPM）之後，成為第二家獲批成為外商全資控股券商的境外金融機構。中國在岸股票和債券的境外交易增加，令全球對中國企業的研究力度加大。匯豐和富達（Fidelity）近期也對中國資產前景表示樂觀，是內地7月收緊對多個行業的規管以來首次。

目前境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的30%。根據經紀商和證券交易所的數據，至少有9隻在上海上市的大價股（large-cap stocks）幾乎達到外資持股限制。

[企業地球村]