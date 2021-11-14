主管基金持大量恒大債 瑞銀亞債基金經理離職

9月來基金縮水5億美元

據彭博匯總的數據，Dilkes主管的基金今年至今跌約18%，其約一半資產與房地產有關。數據顯示，自9月以來，隨着恒大債務危機引發對中國地產業的擔憂，該基金規模縮水約5億美元。

數據亦顯示瑞銀是恒大債券的首五大持有人之一。截至9月底，瑞銀持有約2.74億美元的恒大債券，其中包括亞洲高收益基金等持有的資產。該基金在其他內房融創中國（1918）和佳兆業（1638）亦有大量敞口。

此外，花樣年（1777）債務危機繼續發酵，彭博報道，花樣年集團（中國）提議本周五（19日）召開2019年公司債券（第一期）2021年度第二次持有人會議，議案包括利息遞延支付方案及刪除有關違約責任的兩條約定。

花樣年提議延付債息 刪違約責任條款

該公司提議「19花樣年」2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付，其中20%於2022年7月5日按期支付，2023年7月5日支付剩餘80%。該公司亦提議刪除違約責任條款中「其他因發行人自身違約和/或違規行為而對本次債券本息償付產生重大不利影響的情形」之約定，並提議刪除違約責任條款中「其他因甲方自身違約和/或違規行為而對本次債券本息償付產生重大不利影響的情形」之約定。