馬斯克沽Tesla 一周套現546億 尚餘千萬股待售 分析：為行使期權籌錢繳稅

明報記者 蔡穎霖

美國證券交易委員會（SEC）文件披露，馬斯克上周初陸續減持逾500萬股特斯拉股票；計及上周五最新沽出約120萬股，馬斯克周內累減持約636萬股，涉資約70億美元（約546億港元）。特斯拉股價受壓，上周五盤中一度下滑4.2%，跌幅及後收窄至2.8%，收報1033.42美元。《華爾街日報》指馬斯克是其中一位短時間內沽出股票套現最多的行政總裁。

公司市值一周蒸發逾1.4萬億

CNBC報道，馬斯克於2012年獲得特斯拉股票認購權，批准以每股6.42美元，買入2280萬股特斯拉股票，權利將於明年8月到期。值得留意的是，若馬斯克行使該認購權，則要行使認購權當天特斯拉股價跟6.42美元之間差距支付超過五成稅款，金額料高達150億美元。因此市場推測，馬斯克面對眼前「巨大利益」，決定賣股套現交稅。

馬斯克日前在Twitter發起「公投」，詢問網民應否減持特斯拉一成股票，獲近六成網民支持。惟是次投票飽受爭議，原因是馬斯克早於9月已有減持打算，他當時已有向SEC申報，時間遠早於「公投」舉行，有批評指馬斯克借「公投」替自己找沽貨藉口。馬斯克9月時預告，自己或於今年或行使「很大一部分」股票認購權。馬斯克上周一只行使了200萬股認購權，換言之在明年8月前他尚可以每股6.42美元認購逾2000萬股。

明年8月前可每股6.42美元 認購逾2000萬股

馬斯克今次的拋售行為引發市場擔憂，有投資者質疑，是次「大手沽貨」加上公司估值偏高，暗示特斯拉近期升勢將面臨結束。除了「公投」沽貨以外，馬斯克本月2日於社交平台上，貼出三國時期曹植《七步詩》引起網民熱議。有網民猜測，馬斯克藉此回應自己被聯合國世界糧食計劃署（WFP）公開呼籲捐巨款一事。