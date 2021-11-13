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2021年11月13日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
麥當勞79萬續租金鐘海富舖 租金3年跌逾半 重回12年前價位
華懋：中環街市商舖 最高呎租見200元
MONACO ONE首輪收6153票 超購17倍
新城市廣場三房1930萬易手創新高
「北都」概念下 新界樓價升勢贏大市
興業愉景灣6F區地皮申建近500伙
內房紛融資 融創「雙配股」籌65億 傳禹洲獲40億人幣貸款 分析料氣氛好轉
中央據報屬意恒大逐步「拆骨」
佳兆業突取消4仙中期息
港府料全年GDP增6.4% 預期上限
越秀房託78億人幣 向母企購廣州越秀金融大廈
北交所下周一開市 首批公司81家
新秀麗上季虧損收窄至4056萬
泰加被保監查交易 停開的士新單 稱「賣一張蝕一張」 靠投資外幣賺錢
友邦第3季新業務價值增長遜預期
10月強積金人均賺5238元
貝特集團延遲上市 待回應監管查詢
譚仔上半年經調整溢利大升1.08倍
敏華：部分傳統製造業或回流內地
津上精密機床上半年純利破紀錄
東芝分拆3公司 還股東68億 分兩年完成 激進基金股東仍不滿
強生擬分拆消費業務 股價早段升
美消費信心指數10年新低
陸振球：樓巿分化 貧富世襲
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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