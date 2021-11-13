強生擬分拆消費業務 股價早段升

保留高風險藥物業務

他解釋，強生決定作出改變，是因為企業、客戶和市場近年的差異化增加，以新冠疫情期間情况尤甚，為確保長期可持續增長，並更有效滿足病者和消費者的需求，最佳方法是讓消費者業務作為一家獨立的公司營運。強生早段股價午夜前升1.5%。

在個人衛生護理業務方面，潤膚膏和洗髮水等消費品的緩慢而穩定業務，與高風險及高回報的藥物開發及銷售業務，愈來愈格格不入。戈爾斯基表示，分拆將採取什麼形式、新的消費者業務公司將改什麼名稱，以及由誰領導尚待確定。至於保留醫藥業務的強生（Johnson & Johnson）仍將保留原有名字，並將繼續成為全球最大的醫療產品公司，年銷售額接近800億美元。

強生今次的分拆計劃與競爭對手葛蘭素史克（美：GSK）及輝瑞（美：PFE）類似。這兩家公司也計劃明年剝離消費者健康業務，押注於急速發展的製藥業務。至於德國默克集團（Merck KGaA）也在2018年將其消費者健康業務出售給寶潔（美：PG）。強生強調，今次分拆與強生嬰兒爽身粉致癌的訴訟無關。

（綜合報道）

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