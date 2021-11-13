津上精密機床上半年純利破紀錄

中期息每股派0.4元 按年升1.7倍

津上精密機床指出，上半年中國製造業形勢保持去年底的良好態勢，各下游細分行業均表現出對數控機牀的旺盛需求。集團上半年度收入按年升72％至23.70億元，其中汽車行業銷售按年升1.3倍，自動化和液壓零部件行業銷售升76.2％，至於3C（計算機、通訊及消費性電子產品）行業銷售則升23.5％。

李澤群昨日表示，上半年業績是集團成立以來表現最好的一個半年，目前仍有近四個月的訂單在手。李澤群預料，全年度業績亦會創歷史新高，預期下半年派息政策會維持高水準，或與上半年派息相若，不過仍要視乎下半年銷售情况。

提到早前內地限電政策對生產影響，李澤群表示，措施對工廠直接影響不大，因集團廠房位於浙江，限電要求於9月才開始，加上廠房屬當區屬高價值的企業，幾乎沒有限電要求。他又表示，在10月8日時浙江當局已暫停所有限電要求，有利11月、12月的銷量。