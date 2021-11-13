友邦第3季新業務價值增長遜預期

李源祥：旅遊限制影響訪港旅客銷售

業績顯示，第三季新業務價值利潤率為58.5%，按固定匯率計，按年升6.6個百分點；季內年化新保費12.49億美元，按年跌10%；總加權保費收入為89.52億美元，升1%。

至於今年首9個月，新業務價值為25.49億美元，按年升15%；新業務價值利潤率按年升5.1個百分點，至58.9%；年化新保費按年增6%至43.09億美元；總加權保費收入為274.63億美元，升3%。

內地新業務價值貢獻最大

友邦表示，友邦中國的業務續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，按相同基準計算，其新業務價值在今年首9個月錄得雙位數字增長；至於香港業務錄得非常強勁的新業務價值增長，公司與東亞銀行（0023）在7月初開展的全新伙伴合作關係勢頭令人鼓舞，支持公司的銀行保險渠道取得強勁增長。

該公司展望收入上升、私人保險滲透率偏低及有限的社會福利覆蓋，繼續帶動亞洲區內對該公司保險產品的結構需求，惟疫情大流行造成的持續影響導致第三季增長步伐放緩，在公司個別的市場，尤其是在疫苗接種率偏低的地方，抗疫限制繼續造成干擾，理賠亦有增加。

花旗發表報告，指友邦第三季新業務價值按季減少4%，該行相信這與內地、新加坡等地再起疫情有關，預料股價會出現溫和的負面反應，但該行維持對友邦買入評級。

友邦昨收報83.2元，升0.3%。