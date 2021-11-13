泰加被保監查交易 停開的士新單 稱「賣一張蝕一張」 靠投資外幣賺錢

【明報專訊】泰加保險（6161）昨日發出公布，接獲保監局通知，要求集團旗下以的士保險為主的子公司提供外幣交易資料以檢視交易活動及策略，公司已暫停其外幣投資。集團表示，的士保險賠付率高，整個行業自2017年起皆錄得承保虧損，而外幣投資自去年中至今則是公司最重要的利潤來源，有助支持陷虧損的的士保險業務，因此正考慮停止續保現有的士保單，以應付可能長期被停止外幣投資而導致的財務損失。
明報記者 歐陽偉昉
泰加保險未有在公告披露，保監局要求提供資料的原因理據，保監局回覆表示，當局法定職能是要審慎地檢視其資本結構及償付能力，保障投保人的利益。局方一直以嚴謹的態度，確保保險公司遵守有關償付準備金、本地資產、投資政策及管理等的規定。局方又稱，現時市場上共有8家公司承接的士保險業務，近日雖然有個別營運者決定改變策略，但已有其他公司表示願意加入市場或增大現有承保額度，相信應不會出現的士缺乏渠道購買保險的情况。
保監：8家公司承保的士 市場不乏渠道
泰加今年上半年溢利為6885萬元，其中來自現貨外幣交易的投資收益就高達6100萬元。截至今年6月底止，泰加向持牌證券機構存入7.47億元，進行現貨外幣交易活動，現時已按保監局要求存回泰加的銀行帳戶。
保險公司為追求穩定回報，多數主力投資於固定收益資產。問及是否因為投資集中於外幣交易，引起保監局對保險資金投資的風險問題，泰加保險執行董事林烽回應稱，集團現大股東、安山金控（0033）董事長吳宇在2019年有意入主泰加時，已向保監局表示會投資外幣，公司自去年下半年開始外幣投資，有定期向當局匯報外幣投資情况，因此對保監局的要求感到突然。
泰加：定期匯報外幣投資 對新要求感突然
至於外幣投資會否面臨較大風險，林烽表示泰加嚴格控制風險，只投資流動性較高貨幣如美元、歐元等的現貨交易，使用套戥策略而非單邊買賣，不會使用槓桿和持過夜倉，也設有止損點限制當日跌幅，認為可使風險較低。
翻查資料，在2018年至2020年上半年，泰加的士保險賠付率均超過100%，即使未計其他費用成本，的士保險的保費也不足以支付賠償。林烽指的士保單是「賣一張蝕一張」，因為的士司機老齡化嚴重，事故風險較高，雖然今年上半年賠付率降至65.3%，但主要是因為新冠疫情降低的士行駛，減少事故率，隨着疫情改善，近期賠付率已抽升至接近疫情前水平。
泰加上月底開始已不再承保的士新保單，指是風控措施的一部分。林烽表示，早前已有部分保險公司停止的士保單續保，泰加今年已多承保約千輛的士，較去年同期為多，而市佔也由年中約五成增至近期的六成。因為的士保單多做多蝕，為控制風險，集團亦正謹慎考慮停止續保，目前未有決定。該行正積極配合保監局，期望盡快恢復外幣投資。