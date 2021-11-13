越秀房託78億人幣 向母企購廣州越秀金融大廈

越秀房託昨日股價跌近0.6%，收報3.33元。據交易通函，交易完成後，集團備考每單位分派（DPU）可增加3.4%，分派率從6.68%增至7.16%，負債率由38.8%升至41%。

分派率由6.68%增至7.16%

林德良稱越秀金融大廈與旗下另一項成熟型物業廣州國金中心鄰近，有協同效應。回看疫情期間，國金中心仍能維持高出租率，續租租金升幅逾一成，樓齡相對較新的越秀金融大廈，目前寫字樓租金僅199.3元，但上半年已踏入第二、三輪續租期的國金中心的寫字樓租金為240.4元。而且由於越秀金融大廈為新物業，在開業期間為求「食飽啲（指提高出租率）」，所以租金比較靈活，進入第二輪續租期後，租金會有較大升幅。是次78億元收購代價以「組合拳」形式支付，包括透過供股集資32.61億元，向銀行貸款37.52億元，以及自有資金8.26億元。

同時，林德良表示，公司一直以穩健行先，「唔會借到盡」，故採取此綜合融資方式，令借貸比率維持在41%水平，亦能減少攤薄，又能維持評級。