港府料全年GDP增6.4% 預期上限

今年實質GDP仍較2018年低2%

政府表示，隨着全球經濟活動進一步恢復，以及本地疫情穩定，香港經濟復蘇在第三季更形穩固。今年首3季合計，實質GDP按年增長7%。經季節調整後按季比較，實質GDP在第三季升0.1%。對外貿易方面，受惠於主要經濟體持續復蘇、區內貿易往來暢旺，整體貨物出口上季按年增14.2%。服務輸出按年升4.2%。內部經濟方面，私人消費開支錄得7.1%的按年實質增長。受惠於本地疫情穩定、勞工市場情况改善和消費券計劃，與消費相關的活動在該季進一步恢復。撇除政府一次式紓緩措施效應，上季基本綜合消費物價指數按年升1.1%，升幅高於第二季的0.3%。

倘通關有助明年經濟向好

政府表示，Delta變種病毒的威脅以及許多經濟體出現供應瓶頸，令環球經濟動力減慢，香港貨物出口的增幅在今季料會放緩，且須關注通脹升溫如何影響主要央行的貨幣政策方向，以及中美關係和地緣政治局勢發展。本地方面，就業和收入情况改善以及消費券計劃，在短期內應續支持與消費相關行業，只要疫情續受控，今季香港經濟料會錄得穩健按年增長。

通脹方面，政府認為隨着經濟復蘇和進口價格升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但基本消費物價通脹在今年餘下時間應維持受控，今年基本消費物價通脹率預測，由原先1%，降至0.7%。

政府經濟顧問歐錫熊認為，若香港能恢復通關，料對明年經濟增長有明顯幫助，惟恢復通關的安排仍在商討，料對今季經濟影響不大。

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，本地消費及投資可望續推動內需改善，而外需的不確定性相對較大，因多個主要經濟體仍面對疫情挑戰，商品價格和貨運成本高企均可能不利出口表現，通脹高企增加成熟市場經濟收緊貨幣政策的迫切性，而內地經濟有放緩壓力，嚴格的防疫措施以及限電、節能等政策可能拖累內地對香港出口的需求。