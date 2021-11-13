內房紛融資 融創「雙配股」籌65億 傳禹洲獲40億人幣貸款 分析料氣氛好轉

彭博社昨日早上已引述消息報道，指融創正研究整體出售擁有及經營旗下文旅資產的「融創文旅」，目前更已開始與部分潛在買家接觸，惟未有提及估值，並稱交易仍在初步討論中，能否落實仍存在變數，融創亦未回應彭博查詢。

彭博稱正研出售融創文旅

惟至昨日收市，融創即雙重配股集資，據銷售文件資料，融創委聘摩根士丹利為安排行，以先舊後新形式配售2.8億股，每股配售價介乎15至15.6元，較昨日收市價17.04元折讓約8.5%至12%，集資最多約43.68億元，資金將用作償還貸款及一般企業用途。

同時，融創亦透過大摩配售約1.38億股融創服務（1516）股份，每股配售價為14.6元至15.2元，較昨日收市價16.56元折讓約8.2%至11.8%，套現約20.98億元。

至於財經資訊智庫REDD則引述消息報道，禹洲將與橡樹資本簽署40億元人民幣貸款合約，貸款可以在兩周後提取，並指禹洲正與另一家銀行磋商1億美元貸款的事宜。報道指出，貸款是以禹洲旗下一家成都項目的合資公司作抵押。

禹洲與橡樹資本簽40億人幣貸款

報道引述消息指出，禹洲預計，該筆貸款將用於在向長實（1113）償還一筆明年3月到期的逾2億美元的私募債，餘下約15億元人民幣則作為營運現金。

事實上，近期內地監管機構對內房行業的打壓似有鬆動迹象，其中保利發展（滬：600048）日前就公布，已向中國銀行間市場交易商協會註冊一筆中期票據，成為近期首家在銀行間市場發債的內地發展商；而有國企及央企向中央提出放寬「三道紅線」部分要求，使他們可以向民營發展商收購項目的說法近日亦持續發酵。

明報記者