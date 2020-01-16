興業愉景灣6F區地皮申建近500伙

據城規會資料顯示，上述申請地皮面積8.2萬方呎，目前規劃為「其他指定員工宿舍（5）」用途，香港興業擬改劃為「住宅（丙類）12」用途，擬以地積比率約2.83倍發展，計劃興建2幢18層高住宅，提供476伙、平均面積480餘方呎的住宅單位，總樓面涉約23萬方呎。

涉樓面23萬呎 單位平均480餘呎

翻查資料，香港興業早在2016年已就上述項目發展，向城規會提申請，惟當時遭城規會反對，該會擔心先例一開會造成連鎖效應，偏離愉景灣原來發展之餘，更引起發展商提交更多類近申請。惟香港興業不滿有關判決，2017年入稟高等法院上訴，並於2020年獲判勝訴，法官在判辭指出，城規會沒有仔細考慮改建計劃有否背離發展原意，令城規會重新考慮申請。

5年前遭城規會反對 興業去年上訴得直

資料顯示，香港興業今年再度活躍於物業市場，先在今年5月就與希慎（0014）合作的大埔露輝路36號新盤，申請預售樓花涉262伙，預計關鍵日期2022年7月。另外，今年9月完成愉景灣北部一幅地皮的補地價，涉逾52.4億元，以可建樓面逾130萬方呎計，每方呎樓面補價約4030元，項目將作住宅、商業及其他用途發展，提供約1400伙。