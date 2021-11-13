新城市廣場三房1930萬易手創新高

利東邨海景兩房戶未補價339萬沽

市區未補價公營房屋成交價亦見新高。中原高級分行經理吳敬彰指，鴨脷洲利東邨有2房戶以高價易手，為東昇樓中層16室、實用面積381方呎2房戶、可望南區海景，以339萬元（未補地價）易手，成交價料創同類單位新高、實呎8898元；原業主2006年在綠表市場以19.65萬元購入，帳面獲利319.35萬元，期內升值逾16倍。

此外，港島東指標屋苑太古城，11月至今暫錄約6宗成交，屋苑新錄兩宗長情業主沽貨成交。美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，其中鳳山閣高層F室，屬實用面積582方呎2房戶，原業主累減170萬元或約14%後，以1060萬元成交、實呎18,213元；原業主早於1978年以約87.5萬元購入，持貨43年，帳面獲利972.5萬元，物業期內升值11倍。

太古城連錄持貨逾40年長情業主沽貨

另寧安閣中層F室，實用面積530方呎2房間隔，原業主原以1090萬元放售，累減95萬元或約9%後，新近以995萬元成交、實呎18,774元；原業主早於1980年以約46.5萬元購入，現帳面獲利948.5萬元，物業41年內大幅升值約20倍。