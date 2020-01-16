MONACO ONE首輪收6153票 超購17倍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay2期今日次輪賣172伙；是次收逾1950票（主要屬首輪向隅客再入票），以是次發價單賣164伙計超額近11倍，另8伙別墅分層戶今日起招標。

高爾夫‧御苑連沽兩伙吸金4158萬

北部都會區概念下，新界豪宅連錄成交；恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑連沽兩伙、吸金逾4158萬元；包括1座19樓B室，實用面積1108方呎，成交價逾1926萬元、實呎1.73萬元；2座20樓實用面積1314方呎A室，成交價逾2232萬元、實呎1.69萬元。

港島方面，英皇（0163）旗下港島半山捌號，新售出實用面積203方呎、屬開放式戶的20樓D室，成交價逾697萬元、實呎3.43萬元；項目本月累沽2伙、吸金逾1415萬元。

半山捌號開放戶呎售3.43萬

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，已獲批發滿意紙，預計本月底前將分批發信通知買家收樓；同時，內房龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作之啟德尚．珒溋亦獲滿意紙，並以新增2%折扣作招徠。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團旗下西半山大學閣，稍後將加推應市；項目早前已售一伙，實呎5萬元，蔡料呎價有上調空間。

SEA TO SKY 尚．珒溋同獲滿意紙

另新世界（0017）大圍站柏傲莊III再有買家「棄船」，新增3宗取消交易個案，包括第8A座32樓E室，實用面積310方呎1房戶，成交價809.5萬元。項目7月迄今累錄約89宗同類取消交易個案，佔已售單位數量845伙逾10%。